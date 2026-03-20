„Стравот од воена акција е сè уште голем“: Данска сериозно се подготвувала за американската инвазија на Гренланд

Данска многу конкретно се подготвуваше за можна американска инвазија на Гренланд и кратко по изборот на Доналд Трамп за претседател на САД, побара политичка поддршка од неколку европски земји, објави денес швајцарската телевизија „SRF“.

Повикувајќи се на истражување на Данското радио (DR), „SRF“ пишува на својата веб-страница дека како дел од јануарската вежба на НАТО на Гренланд, на тој остров, кој е автономна територија на Данска, биле доставени големи количини експлозиви и резерви на крв.

Крвта од болничките резерви била за евентуална грижа за ранетите, а во случај на напад, Данска планирала да ги дигне во воздух пистите на аеродромот во Гренланд со експлозиви за да спречи слетување на американски војници, пренесуваат медиумите во регионот.

Американскиот амбасадор во Данска реагираше на откритијата на DR велејќи дека Трамп рекол само дека му е потребен Гренланд за безбедност, но дека никогаш немал намера да го спроведе тоа преку воени средства.

Дописникот на „SRF“ од Данска, сепак, тврди дека стравот од воена акција на САД е сè уште висок, зголемен поради војната на САД со Иран.

Неодамнешното изронување на американска нуклеарна подморница од морето непосредно пред главниот град на Гренланд, „Нуук“, го зголеми стравот.

„Сега голем крстосувач полн со европски војници на НАТО е закотвен во пристаништето во Нуук“, рече дописникот, а влезот во пристаништето се следи на сите височини околу тој град.