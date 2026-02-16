Стравот од нуклеарната бомба на Путин во вселената расте: Русија започна „војни на ѕвездите“, а Западот се движи кон контра!

0 SHARES Сподели Твитни

Во вселената, никој не може да го чуе твојот крик , предупредува легендарниот слоган од научно-фантастичниот хорор филм „Вонземјанин“. Но, тоа не значи дека сите не гледаат што се случува надвор, како што покажуваат два руски извидувачки сателити – и предизвикуваат сериозна загриженост кај западните лидери собрани на Виенската безбедносна конференција минатата недела.

Лух-2 и неговиот постар „родител“ Лух-1 се руски воени сателити „пресретнувачи“ со историја на необично маневрирање , според официјални лица од вселенската служба.

Во превод, тие се приближуваат многу блиску – понекогаш опасно блиску – до клучните западни комуникациски сателити со цел да пресретнат чувствителни информации испратени од Западот и потенцијално да ги саботираат или уништат , пишува Дејли Меил.

Уште полошо, постојат стравувања дека податоците што ги обработуваат западните сателити не се енкриптирани бидејќи биле лансирани пред да биде достапна таква безбедносна технологија.

Европски претставници за „Фајненшл тајмс“ изјавија дека и двајцата „Луча“ ги пресретнале комуникациите на најмалку десетина од најважните европски сателити и евентуално „командните врски“ на сателитите со контролорите на Земјата, што би им овозможило на Русите да ги променат своите траектории или да ги срушат на Земјата .

Од повеќе од 12.000 сателити во орбитата, околу 500 се геостационарни – поставени подлабоко во вселената и се движат со иста брзина како и ротацијата на Земјата за да останат фиксни во однос на позициите на нашата планета.

Овие сателити, кои се користат за воени и цивилни цели, се критични не само за Велика Британија и Европа, туку и за делови од Африка и Блискиот Исток, а сега ги следат и руски сателити, кои понекогаш се движат на растојание од десет километри.

Мониторингот се интензивираше во последните три години по руската инвазија на Украина. Агресијата во вселената е клучен дел од таканаречената „хибридна војна“ на Кремљ, која вклучува и саботажи на копно.

Од лансирањето во 2023 година, „Луч-2“ се приближи до 17 европски сателити, сите во сопственост на земјите од НАТО. Иако се користат за цивилни цели, како што е сателитската телевизија, тие можат да пренесуваат и чувствителни државни и делумно воени комуникации.

Експертите велат дека сателитите Лух се позиционираат јасно помеѓу сателитот и Земјата, во тесен конус за податоци, потенцијално примајќи команди испратени до нив од копнените станици. Дури и ако податоците се шифрирани, Русите можат да откријат како се користи сателитот и до кого ги испраќа информациите.

Вселенската војна, идентификувана како сериозна закана за меѓународниот мир на Минхенската конференција, се развива веќе неколку години. Лух-1 предизвика протести во 2015 година кога „паркираше“ директно помеѓу два американски сателити на Интелсат, на само неколку километри од нив. Оттогаш, Русија лансира понапредни воени сателити.

САД и Велика Британија ги сметаат овие сателити за „офанзивни“, кои работат како руска матрјошка (дрвена кукла од Русија која се состои од сет помали кукли кои се вметнуваат една во друга, оп.авт.), испуштајќи помал сателит со антисателитско оружје. Минатиот јуни, Космос 2558 отстапи од својата нормална траекторија и лансираше помал модул во близина на американски сателит. Тој модул е ​​веројатно Кинетичко возило за убивање ( ККВ ), дизајнирано да онеспособи или уништи сателит, користејќи ласерски или роботски фаќачи.

Иако операцијата минатото лето беше извидувачка, уште поразорна можност е нуклеарна експлозија во вселената – која еден американски функционер ја нарече „Перл Харбор во вселената“.

Во 2024 година, САД открија дека Кремљ развива антисателитски проектил со нуклеарна боева глава. Симулациите на Пентагон покажуваат дека експлозијата би уништила илјадници западни сателити и би ги убила сите на Меѓународната вселенска станица . САД вежбаат како да одговорат, првенствено со лансирање на сателити за замена што е можно побрзо.

Во вежбата „Виктус Нокс“ 2023, вселенските сили на американската армија лансираа сателит во орбитата за само една недела, но скептиците велат дека би биле потребни многу сателити за вистински нуклеарен напад во вселената.

Не постои доволно разбирање за тоа колку се важни сателитите во современиот живот. Германскиот министер за одбрана Борис Писториус рече дека сателитските мрежи се „темел на нашиот современ живот“, клучни за банкарството, навигацијата и испораката. Тој ја нападна ранливоста: „Секој што ги напаѓа сателитите ги парализира цели земји “.

Идните конфликти ќе бидат „отворени во орбитата“, а западните противници, Русија и Кина, веќе напреднаа во вселенското војување . „Нема граници во вселената… тоа е закана што повеќе не можеме да ја игнорираме.“

Генерал-мајор Пол Тедман, началник на Вселенската команда на Велика Британија, предупреди дека Москва ги следи британските воени сателити и ги попречува „постојано“. Министерството за одбрана развива технологија за откривање на ласерски напади и прекинување на комуникациите.

ЕУ и НАТО планираат „вселенски штит“ за заштита на воените и комуникациските сателити од напади од Русија и Кина .

Во Украина, сателитите ја покажаа својата важност: интернет системот „Старлинк“ на Илон Маск ја спаси Украина кога Русија ги уништи нејзините комуникации, дозволувајќи им да се потпрат на „Старлинк“.

Порано овој месец беше откриено дека руските трупи користеле беспилотни летала „Старлинк“ за попрецизни напади, но Маск им го прекинал пристапот, што претставувало катастрофа за Кремљ.

Роскосмос го планира својот сателитски интернет во ниска орбита како алтернатива на Старлинк, давајќи му на Западот шанса да покаже дека може да ги блокира противниците во вселената.

The post Стравот од нуклеарната бомба на Путин во вселената расте: Русија започна „војни на ѕвездите“, а Западот се движи кон контра! appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: