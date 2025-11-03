Стравувајќи од недостиг на гориво, Бугарија бара исклучок од американските санкции врз рускaта енергетика

0 SHARES Сподели Твитни

Бугарија ја разгледува можноста да побара ослободување од новите американски санкции против најголемата приватна нафтена компанија во Русија, бидејќи се плаши дека мерките би можеле да предизвикаат сериозен недостиг на гориво и популистички бунт низ целата земја, пишува Политико.

Американскиот претседател Доналд Трамп минатата недела објави санкции против двата најголеми руски производители на нафта, „Роснефт“ и „Лукоил“, што ги поттикна неколку земји од ЕУ каде што работат компаниите да побрзаат да бараат исклучоци.

Бугарија е дом на огромна рафинерија во Бургас, во сопственост на Лукоил, која обезбедува до 80 проценти од горивото во земјата.

Компанијата историски имала огромно економско влијание врз балканската држава, додека фабриката претходно била поврзана со искористување на дупките во санкциите на ЕУ.

Сега владата во Софија го праша Вашингтон како треба да постапи кога поднесува барање за продолжување на рокот за примена на санкциите по нивниот датум на стапување во сила на 21 ноември, пишува Политико.

Владата е загрижена дека санкциите би можеле да ја принудат рафинеријата да се затвори бидејќи банките се повлекуваат од соработката со фабриката, предизвикувајќи широко распространет недостиг на гориво и протести.

Софија тврди дека ова би можело да доведе до пад на владата, што дополнително би ја зајакнало поддршката за бугарскиот претседател Румен Радев, кого некои го сметаат за проруски ориентиран и кој јавно зборуваше за можноста за формирање нова политичка партија.

Јулијан Попов, поранешен министер за животна средина на Бугарија и виш соработник во тинк-тенкот „Стратешки перспективи“, за „Политико“ изјави дека владата „не е соодветно подготвена“ и „нема резервен план“ во случај на повлекување на Лукоил, што го прави веројатен недостигот на гориво доколку не се најде решение.

Тој верува дека владата сега треба да ја преземе оперативната контрола врз рафинеријата, со поддршка на „меѓународен комитет“ од светски правници и експерти кои би можеле да ѝ помогнат на Софија да управува со овој стратешки објект.

Сепак, експертите го доведуваат во прашање тврдењето дека претседателот Радев би дошол на власт ако САД не одобрат ослободување од санкциите.

Илијан Василев, поранешен бугарски амбасадор во Русија и сегашен директор на консултантската фирма „Иновативни енерџи солушнс“, смета дека тоа е „тактика за заплашување“ за да се избегне брза акција за продажба на рафинеријата.

„Постојат легитимни и сериозни интереси за купување на средствата на Лукоил. Нема причина за паника“, изјави Василев за Политико.

