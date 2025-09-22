Страдате од ЗАМОР И НАПНАТОСТ? Применете ги овие трикови и ќе се чувствувате освежени за кратко време!

0 SHARES Сподели Твитни

Ако се чувствувате напнато и уморно, не грижете се, не сте сами.

Овие едноставни и малку необични начини ќе ви помогнат брзо да добиете енергија.

„Чудна“ масажа

Еден од необичните начини да ја зголемите енергијата е нежно да ја повлечете косата нагоре. Ова ќе ја стимулира циркулацијата на крвта во пределот на главата, што ќе го зголеми протокот на кислород, што ќе доведе до намалување на чувството на замор и напнатост и зголемување на енергијата.

Ако сте во малку подобра физичка состојба, обидете се да направите стоење на раце, свеќа или наведнување за да ги достигнете прстите на нозете. Ефектот ќе биде ист.

Бои против лошо расположение

Експертите велат дека одредени бои имаат стимулирачки ефект врз нас кога станува збор за „лекување“ на замор и општо лошо расположение. Облечете жолт, портокалов или црвен џемпер, бидејќи е докажано дека овие бои имаат позитивен ефект врз расположението и ја зголемуваат енергијата.

Експертите велат дека овие топли бои нè прават да се чувствуваме среќни и задоволни.

Ослободете се од заморот со мириси

Лековитите својства на мирисите се познати уште од античко време, а за некои ноти е докажано дека позитивно влијаат на расположението и го елиминираат заморот. Мирисот на лимон, портокал или грејпфрут може брзо да го подигне нивото на енергија на телото, па затоа е најдобро да се истуширате со мирис на цитрусни овошја наутро.

Бонус е и ако пиете свежо исцеден сок од портокал или лимонада. Попладне, ќе ви помогне ако запалите свеќа со мирис на цитрус.

