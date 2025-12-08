Странските директни инвестиции во Македонија бележат значителен пад оваа година

Странските директни инвестиции во Северна Македонија бележат значителен пад оваа година, покажуваат најновите официјални податоци. Во првите девет месеци од годината остварени се околу 210 милиони евра инвестиции, што е повеќекратно помалку во споредба со истиот период лани, кога износот надмина 800 милиони евра.

Економските аналитичари предупредуваат дека ваквиот тренд е загрижувачки, особено по рекордната 2024 година, кога странските инвестиции ја надминаа границата од една милијарда евра. Падот се должи на намален прилив на нов капитал, помала реинвестирана добивка и одливи по основ на меѓукомпаниски задолжувања.

Дополнителен проблем, според анкетите меѓу странските компании, е недостигот на квалификувана работна сила, сложената администрација и честите регулаторни промени, што го намалуваат интересот на инвеститорите да отпочнуваат или прошируваат бизнис во земјата.

Економистите сметаат дека потребни се поагресивни политики за подобрување на бизнис-климата, стабилност на правилата и стимули за нови инвестиции. Во спротивно, трендот на пад може да продолжи и да има негативно влијание врз вработувањето и економскиот раст.