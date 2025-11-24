0 SHARES Сподели Твитни

ДУИ ангажираше екипа од Израел (двајца) и еден од Англија за стратегијата на водење на кампањите во 2020 година. Ова беше модерна кампања, сосема поинаку осмислена. Идејата за „Албанец за премиер“ ја протежирал Али Ахмети. ДУИ често ангажирала екипи од надвор (Британци, Американци, Израелци) за предизборни и конгресни платформи

„Детали не се осмелувам да кажувам зошто не сум убеден дека ги знам целосно, но убеден сум дека ааа Али Ахмети е лицето кое ги протежираше идеите за крупните прашања, од кои една е и „Албанец за премиер“. Впрочем тоа им беше и една од а конгресните определби пред изборите дека ДУИ веќе полека ги има исцрпено сите ресурси за да понуди нешто ново кај Албанците и дека како неосвоен врв во овој политички релиеф е местото премиер.Тогаш се говореше дека има израелска фирма па дејвид Стивенсон кој беше во дел на шарена револуција учествувал во кампањата на ДУИ бидејќи беше модерна кампања сосема поинаку осмислена многу поразлично од кампањите на ДУИ во минатото.

Сите екслузивните детали што Насер Зибер ги откри за емисијата Во Центар може да ги погледнете на следниот линк:

The post Странските советници на ДУИ: Израелци, Британци и Американци ја водеа кампањата „Албанец за премиер“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: