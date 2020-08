Страшен пожар во Чешка: Загинаа 11 лица, луѓе скокaa од прозорец, три деца починати

Во грозоморниот пожар во станбена зграда во северо-источниот чешки град Бохумн загинаа 11 лица, соопшти полицијата, пренесува Радио Прага.

Според нив, шест од нив им подлегнале на повредите поради пожарот, а пет починале додека скокале од прозорецот на зградата. Три деца се меѓу жртвите.

