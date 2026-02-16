СТРАШНА ЕКСПЛОЗИЈА ВО ПРОДАВНИЦАТА ЗА ОГНОМЕТ! Осум лица загинаа, некои се повредени! Морничава сцена пред прославата на кинеската Нова Година!

Во едно кинеско село во покраината Џангсу, дошло до експлозија на огномет, во која загинале осум лица, а две лица биле повредени.
Најмалку осум лица загинаа во силна експлозија што уништи продавница за пиротехнички средства во село во покраината Џангсу, во источна Кина , само неколку дена пред кинеската Нова Година. Две други лица добија полесни изгореници.
An explosion hit a fireworks shop in Donghai County, Lianyungang, Jiangsu on Feb 15 at around 2:30 pm, after improper personal use of fireworks ignited nearby stock. The fire was extinguished by 4 pm. Eight people were killed and two suffered minor burns. An investigation is… pic.twitter.com/dfUoVWy25y— Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 16, 2026
Според властите на округот Донгхај, експлозијата се случила во недела попладне, кога жител поставил пиротехнички средства премногу блиску до продавницата , предизвикувајќи катастрофална детонација.
Локалните власти соопштија дека службите за итни случаи, пожарникарите, полицијата и медицинските екипи веднаш се упатиле кон местото на настанот за да извршат спасувачка операција.
Подготовки за Лунарната Нова Година
Инцидентот се случил додека милиони луѓе во Кина се подготвуваат да ја одбележат Лунарната Нова Година , позната и како Пролетен фестивал , кој започнува во вторник и го означува почетокот на Годината на коњот според кинескиот календар.
Фрлањето петарди и палењето огномет на полноќ е долгогодишна традиција во Кина, но многу градови воведоа ограничувања во последниве години поради загадувањето на воздухот . Во некои области, некои ограничувања беа ублажени минатата година, што овозможи делумно враќање на огнометите.
At least eight killed as huge explosion rips through fireworks shop https://t.co/Wv6YTmVmdw— The Sun (@TheSun) February 16, 2026
Засилени безбедносни мерки
По трагедијата, кинеското Министерство за вонредни состојби нареди построги контроли врз производството, транспортот и продажбата на огномет.
Официјалните лица предупредија дека тестирањето на огномет и петарди во близина на продавници мора строго да се забрани и ги повикаа локалните власти да ги отстранат сите безбедносни дупки „за да се обезбеди безбеден и среќен Пролетен фестивал“.
Во соопштение објавено во понеделник, Министерството наведува дека властите мора „решително да спречат повторување на слични инциденти“, како и дека полицијата мора да ги зголеми патролите и „строго да ги казнува сите прекршувања на прописите“.
China fireworks shop explosion kills eight, injures two before New Year#China #fireworks #Blast #NewYear2026 #LunarNewYear #Death https://t.co/yTwN3ywx0a— Mathrubhumi English (@mathrubhumieng) February 16, 2026
Претходни инциденти со огномет
Ова не е прв пат огнометите да предизвикаат хаос во Кина. Минатиот октомври, голем огномет во градот Лиујанг тргна наопаку, предизвикувајќи драматични сцени додека огнени топки паѓаа меѓу толпата.
На снимките се гледаат панични граѓани како трчаат и се обидуваат да се сокријат под столчиња додека околу нив се креваат мали пожари. За среќа, пожарите беа брзо изгаснати и никој не беше повреден.
At least 8 people dead after huge explosion at fireworks shop https://t.co/2GWVlFyUpY pic.twitter.com/J8wHNc3oMo— The Mirror (@DailyMirror) February 16, 2026
Трагедија во Швајцарија
Милиони луѓе ширум светот беа потсетени на опасностите што можат да ги претставуваат пиротехничките средства откако прскалките за шампањ предизвикаа смртоносен пожар во бар во Кран-Монтана , Швајцарија , при што загинаа 41 лице за време на новогодишните прослави.
Таа трагедија предизвика голема истрага, која покажа дека ноќниот клуб не поминал годишна инспекција за безбедност пет години .
