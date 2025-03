Страшна снимка од разорен земјотрес! Легендарниот мост падна како од картон, се урна облакодер во Тајланд! 

0 SHARES Сподели Твитни

По земјотресот со јачина од 7,7 степени, Мјанмар утрово го погоди нов земјотрес со јачина од 6,4 степени, а потресите предизвикаа уривање на мостови и згради, за што сведочат драматичните снимки. За среќа, нема закана од цунами.Се урна легендарниот мост Ава, долг 1.128 метри, кој беше најдолгиот мост во Мјанмар. Таа била изградена од Британците во 1934 година и делумно урната за време на Втората светска војна за да се спречи напредувањето на јапонските трупи. Реставрирана е во 1954 година. Сега доаѓаат неверојатните сцени:A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar.It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse.Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/otvBZdtkfe— Queen (@QueenSNabila) March 28, 2025Пристигнуваат извештаи дека во Тајланд се урнале околу 15 високи згради, вклучително и облакодер во изградба, кој се урна како куќа од карти пред очите на преплашените работници.#bangkokearthquake crazy videos coming out of #tailand pic.twitter.com/exuZk6nWoD— Medan (@sumnjam) March 28, 2025„Го почувствував, тоа траеше 20 секунди или повеќе “, напиша едно лице на EMSC. Други објавија дека земјотресот се почувствувал и во Индија.Myanmar’da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yerle bir olduğu bildiriliyor. #Breaking #Earthquake #Deprem #Myanmar #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/IMeJ1aQBXU— 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) March 28, 2025„ Ова беше најдолгиот земјотрес во последните години. Многу повеќе странично тресење од вообичаеното во градот Чианг Маи“, напиша едно лице.Жителите истакнаа на веб-страницата на ЕМСЦ дека тресењето траело долго, некои дури велат дека траело и неколку минути.Massive destruction in Myanmar after a 7.7M earthquake! The iconic ‘Ava Bridge’ collapses, houses crumble, and roads crack — Tremors rocked buildings across the region https://t.co/644gPVXaUi pic.twitter.com/nvLDr7Tyog— RT (@RT_com) March 28, 2025„Ова е најдолгиот земјотрес во последните години “, истакна еден жител.„Водата во цистерните се излеа, паркираните автомобили се нишаа, становите силно се тресеа. Луѓето почнаа да врескаат, а вознемирените кучиња лаат “, опиша жител на Мјанмар.Неговиот сонародник изјавил дека имал чувство дека ќе се онесвести.



