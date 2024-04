Страшна сообраќајка во Канада: Четворица загинати во полициска потера по ограбувач на банка

0 SHARES Сподели Твитни

Судирот се случил во близина на излезот на автопатот 412 во Витби, на околу 50 километри источно од Торонто.Четири лица, меѓу кои и едно дете, загинаа во сообраќајна несреќа во близина на Торонто за време на полициска потера по осомничениот ограбувач на банка, кој бегал со автомобил во погрешна насока на автопатот 401, изјави денеска портпаролката на полицијата во Онтарио .

UPDATED: Highway 401 has reopened in both directions after a deadly crash in Whitby.https://t.co/xNnOtl8rU3https://t.co/xNnOtl8rU3— 640 Toronto (@am640) April 30, 2024

На видеото споделено на платформата X се гледа како возило со голема брзина се движи во погрешна насока на автопат и потоа удира.

UPDATED: 4 dead, including infant, following a police pursuit along Highway 401 that ended in Whitby with a multi-vehicle crash, fatalities https://t.co/LDJkRG8uVG via @newsdurham— durhamregion.com (@newsdurham) April 30, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: