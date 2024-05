СТРАШНА СЦЕНА ВО ЈУЖНА КИНА: Се отворила провалија на автопат, повеќе од 19 мртви, возилата едно по друго паѓале (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 19 лица загинаа, а 31 се повредени во уривање на автопат во јужна Кина.CCTV соопшти дека сообраќајната несреќа без преседан се случила околу 2 часот по локално време во средата на автопатот Меида, кој се протега од провинцијата Гуангдонг до провинцијата Фуџијан.

May 1: a section of the Meilong Expressway (梅龙高速公路) in Guangdong province collapsed at around 2:10am, and 18 vehicles fell into the sinkhole.31 people were rescued and sent to the hospital. One of them died afterwards…https://t.co/X6QY2zwKdshttps://t.co/cKcJF8YwLB pic.twitter.com/8cUgXonCGR— Byron Wan (@Byron_Wan) May 1, 2024

Повеќе од 18 метри од патот заврши во провалија.– 18 автомобили останаа заробени под урнатините – наведува централната кинеска телевизија и додава дека 31 лице се префрлени во болница.Властите во провинцијата Гуангдонг формираа кризен штаб додека повеќе од 500 спасувачи се испратени на местото на настанот.Сообраќајот на автопатот е блокиран.

