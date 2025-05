Страшните поплави носат сè пред себе! Драма во Австралија, електричната енергија е исто така опасност! Премиерот е депресивен, го моли народот за разбирање (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Тело на маж е пронајдено денес во автомобил заробен во поплави во југоисточна Австралија, со што бројот на жртви се искачи на четири откако тридневните непрекинати дождови ги отсекоа градовите, убија добиток и уништија домови.Полицијата соопшти дека мажот е пронајден во близина на Кофс Харбор, околу 550 километри северно од Сиднеј. Продолжува потрагата по едно лице кое е исчезнато откако започнаа поплавите претходно оваа недела.Околу 50.000 луѓе сè уште се без струја, соопштија службите за итни случаи, додека жителите кои се враќаат во своите поплавени домови се предупредени да бидат свесни за опасностите.Водите од поплавите содржат загадувачи, тие можат да бидат штетници, змии… па затоа треба да ги процените тие ризици. „Електричната енергија исто така може да биде опасност“, рече заменик-комесарот на Државната служба за вонредни ситуации, Демиен Џонстон, за време на брифингот за медиумите.Телевизиските снимки покажаа поплавени раскрсници и улични знаци, автомобили во вода до шофершајбните, откако брзото зголемување на нивото на водата ги излеа речните брегови во регионите Хантер и Средниот Северн брег на Нов Јужен Велс, најнаселената држава во Австралија.Остатоци од поплавата и мртов добиток исфрлени на брегот.

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks – 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 21, 2025

Премиерот Ентони Албанезе изјави дека морал да ја откаже планираната посета на Тариха, еден од најтешко погодените градови, поради поплавите.– Се обидовме… но не беше можно поради околностите, сигурен сум дека луѓето разбираат – изјави Албанезе за новинарите од градот Мејтланд во регионот Хантер.– Но, нашите мисли се со заедниците кои моментално се отсечени. И ние сме тука во основа јасно и експлицитно да кажеме дека не сте сами.

🌧️ Torrential rain hit 🇦🇺 southeast #Australia on Thursday, causing flash floods and prompting fresh evacuation orders.⚠️ Authorities warned 50,000 residents to prepare to isolate, with more downpours expected in the next 24 hours pic.twitter.com/oMcq6AjTE9— FRANCE 24 English (@France24_en) May 22, 2025

Австралија доживеа поекстремни временски услови за кои некои експерти велат дека се случуваат поради климатските промени. По сушите и разорните пожари на крајот од последната деценија, честите поплави предизвикуваат уништување од почетокот на 2021 година.– Она што порано беше редок дожд, сега станува нова нормалност – климатските промени ги менуваат временските обрасци во Австралија, една поплава по друга – изјави метеорологот на „КлимаМетер“, Давиде Фаранда.Бурен временски систем кој за три дена врнеше толку дожд колку што врнеше за четири месеци вчера се движеше јужно кон Сиднеј, носејќи обилни дождови преку ноќ, иако Бирото за метеорологија во својот последен извештај соопшти дека се очекува затишје до петок навечер.



