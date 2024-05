СТРАШНО АМЕРИКАНСКО ОРУЖЈЕ ПРИСТИГНА НА ФРОНТОТ: Се врти видео од разорен украински напад, на бојното поле повеќе од 100 загинати Руси!? (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Воени аналитичари споделија снимки од беспилотни летала на кои се гледа дека десетици руски војници се мета на американските тактички ракетни системи со долг дострел (ATACMS) на полигон во областа Луганск во Украина, пишува Newsweek.Клипот беше споделен на X од волонтер со GeoConfirmed, сметка на OSINT што геолокацира визуелна содржина од руско-украинската војна.„Украински напад на ATACMS, со четири ATACMS, вклучително и еден нефункционален, погоди руска тренинг локација во Можнаковка, Луганска област. Врз основа на видеото, загубите ќе бидат значителни. 80 километри зад линијата на фронтот, рече тој, споделувајќи фотографии кои го покажуваат ефектот од првиот удар.Seems like 🇺🇦did another ATACMS strike near Kuban, Luhansk.Action starts at 03:50. A dud and 3 hits within a minute. pic.twitter.com/aGP4cWKY07— JB Schneider (@JohnB_Schneider) May 1, 2024Според последните информации, се претпоставува дека во нападот загинале повеќе од 100 руски војници.Соединетите Американски Држави неодамна тајно испратија ATACMS со долг дострел во Украина што може да погоди цели до 300 километри (186 милји). Newsweek не можеше самостојно да потврди кога и каде е направена снимката и побара коментар преку е-пошта до руското Министерство за одбрана.„Потенцијалните загуби се во десетици жртви“Видеото го сподели и рускиот воен аналитичар Јан Матвеев, кој оцени дека потенцијалните загуби се десетици.„Руските офицери повторно ги изнесоа војниците на обука, да застанат во толпа покрај камионот. Но заборавија дека покрај кластерот HIMARS, украинските вооружени сили сега имаат и кластер ATACMS, кој се уште лета“, напиша Матвеев. „Резултатот беше удар со три проектили, бројот на загинати не е познат, но најверојатно вкупните загуби се мерат во десетици. Се се случи во близина на селото Рохове, Луганската област, на 100 километри од Купјанск, кое е под контрола на украинските вооружени сили“, додаде тој.Luhansk Oblast, Ukrainian forces conducted a strike on a Russian training ground with a trio of US-supplied M39 ATACMS tactical ballistic missiles. At least one ATACMS directly hit a group of over 100 Russian soldiers, showering them with hundreds of M74 APAM bomblets. pic.twitter.com/IBHKaoaxsb— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 1, 2024Проукраински корисник рече дека ATACMS удрил во руски камп за обука.„Првиот рафал од касетна муниција погоди место каде што имаше голема концентрација на руски војници. Третиот погоди област со неколку возила скриени во дрвјата“, вели Сју.Беше погодена група од над 100 руски војнициНајмалку еден ATACMS директно погодил група од над 100 руски војници, преполнувајќи ги со стотици куршуми М74 АПАМ, се вели во извештајот, споделувајќи фотографија од група војници собрани во областа пред нападот, според Newsweek.Во февруари беше потврдено дека Украина таргетирала големи групи руски војници со артилерискиот ракетен систем за висока мобилност (ХИМАРС) испорачан од САД во три одделни напади.Во еден од нападите, украинскиот проект OSINT DeepState објави дека Киев нападнал полигон лоциран во близина на селото Подо-Калиновка во окупираниот Херсон. Рускиот сервис на Би-Би-Си, повикувајќи се на извор во украинските специјални служби, објави дека нападот се случил на истото место.Украинскиот весник „Зеркало Недели“ објави дека во нападот на Херсон загинале најмалку 60 руски војници.

