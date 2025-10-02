Струмичките пожарникари за првпат добија 80.000 денари плата

Во Струмица денеска е исплатена платата од 80.000 денари за пожарникарите, откако градоначалникот Костадинов го спроведе ветеното покачување.

– За мене зборот е збор.

Нема ништо повредно од мотивирани работници со елан за работа.

Токму таков беше мојот тим секој еден вработен во Општина Струмица.

Денеска ја исплативме платата од 80.000 денари за нашите пожарникари-спасители. Како што ветив Струмица има највисоко платени пожарникари-спасители во државата.

Имаме и највисоко платена администрација во Македонија.

K-15 е исплатен четири години по ред, што дополнително го мотивираше тимот.

Драги мои, вака јас го разбирам социјалдемократскиот аспект во моето општествено делување.

Многумина не ми веруваа, многумина посакуваа да не успеам во намерата да ги зголемам платите. Некои ме убедуваа дека не треба да верувам на синдикатот. Но тоа не е мојот начин на делување.

Денес моето ветување е реализирано и видливо.

Ви благодарам на сите што бевте до мене во служба на граѓанките и граѓаните на Струмица.

Од срце за Струмица.

Продолжуваме напред! – напиша Костадинов на Фејсбук.