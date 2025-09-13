Студентие во блокада од Ниш добивале закани и заплашувања пред утрешниот протест

Неформална група студенти од Универзитетот во Ниш објави на социјалните мрежи дека, пред нивниот протест, нивните колеги добивале закани и заплашувања преку телефон од луѓе кои се претставувале како полициски инспектори.

„Нема да нè заплашувате. Нема да нè замолчите. Ниш е слободен град! Се гледаме утре на улиците“, рекоа тие, без да прецизираат каде или кога ќе биде организиран собирот. – пренесува Н1

Тие објавија дека на колешка од Економскиот факултет, која моментално не е во Ниш, ѝ било кажано дека утре сите студенти кои наводно се членови на работните групи и се на полицискиот список ќе бидат лишени од слобода.

„На друга колешка од Филозофскиот факултет ѝ било кажано во поканата дека ако ја видат на протестот утре, нема да помине добро“, се вели во соопштението.

Тие веруваат дека „ова е очигледна форма на заплашување и неприфатлив притисок“, со цел, како што истакнаа, да им се одземат правата загарантирани со Уставот – слобода на мислење, изразување и собирање.

Дополнително, Центарот за социјална стабилност најави митинг „против блокадите“ во 18 часот во паркот спроти Главната железничка станица во Ниш.

https://www.instagram.com/p/DOgawbBCF8L/?img_index=1