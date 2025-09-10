Студентите и академската заедница усогласуваат документ за лустрација по падот на Вучиќ

Во рамките на студентското движење, пленумот и академската заедница, која е вклучена во протестното движење, се дискутира темата за лустрација, велат извори на „Данас“ блиски до студентското движење.

Во оптек се неколку документи, но се чини дека постои силна идеја, велат соговорниците на „Данас“, дека овие документи ќе бидат усвоени како некаков вид официјална политика, или на студентскиот список или на студентското движење, која би се имплементирала по евентуалниот пад на режимот.

„Некој едноставно мора да биде одговорен за насилството врз демонстрантите и ова е силен поттик овие политики да се усвојат, да се дискутира за нив. Значи, разговорот е за тоа како генерално да се соочиме со луѓе кои ја злоупотребиле моќта во последните 13 години, воспоставиле корумпиран систем, се занимавале со корупција, воспоставиле врски меѓу криминалот и државата и кои користеле насилство за да ја зачуваат моќта, и во последните 13 години и сега во последните десет месеци“ велат соговорниците за медиумот кои побарале анонимност.

Според нив, главните точки што ги заклучиле од документите се прашањето кој би бил лустриран.

„Сега се зборува за неколку опции. Сето ова е сè уште во фаза на дебата, но се зборува за неколку категории, првенствено функционери на режимот и владејачките партии… Сега се води некаква дискусија за тоа колку длабоко треба да оди, дали мора да оди на локално ниво, на општинско ниво, до јавни претпријатија… Дали во ова се вклучуваат и партиски активисти, ботови, тоа се дискутира. Вториот дел е безбедносниот апарат. Значи, луѓе кои ги злоупотребиле своите позиции во полицијата и остатокот од безбедносниот апарат и кои, да речеме, ги прекршиле законите, извршиле насилство“, истакнуваат соговорниците на „Данас“.

Како што пишува медиумот повикувајќи се на избори од студентите, во тие документи би имало некои предложени мерки. Како да се лустрира, односно како да се помине низ тој процес. Се заговара за губење на позиции, за забрана за нивно држење позиции и за забрана за вработување во јавниот сектор. Се зборува и за распуштање на проблематичните полициски единици кои учествуваат во масовно насилство и губење на работни места за сите нивни членови.

„Секако, се зборува за забрана за вршење функција, забрана за вработување во јавниот сектор. И, секако, во двата случаи се зборува за истрага за потеклото на имотот за сите луѓе кои би биле вклучени во процесот на лустрација и, секако, редовно, за истрага на кривични дела сторени во претходниот период. Значи, редовен судски процес што би одел заедно со тоа“, истакнуваат соговорниците на „Данас“.

Проблеми и спорни прашања во спроведувањето на законот

Соговорниците на Данас наведуваат дека за да се оствари тој процес, потребно е измена на бројни закони за да се спроведе некогаш во иднина.