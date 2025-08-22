Студентите со брз одговор до Вучиќ: „Дебата? – Можеби кога ќе распишете избори!“

Српскиот претседател Александар Вучиќ денес ги покани студентите на ТВ дуел. Не помина многу време, а одговорот веќе пристигна.

„Можеби кога ќе распишете избори!“, гласи кратка порака од студенти на Земјоделскиот факултет во Белград.

Потоа следеше соопштение од студентите на Филозофскиот факултет во Белград.

„Претседателот нè покани на јавна дебата. Очигледно е дека тој нема одговор на народниот бунт, па сега би сакал да разговара со нас, кои со месеци ги нарекува терористи. Ќе дебатираме за визиите и програмите за иднината, во предизборната кампања, кога ќе ги распише изборите“, велат студентите од Филозофскиот факултет во Белград.

За потсетување потсетиме дека денес претседателот на Србија упати понуда до студентската популација преку својот омилен инстаграм профил.