Студенти во блокада: Постои сомневање дека владата подготвува сценарио за ескалација на уличното насилство

Студентите во блокадата денес оценија дека постои основано сомневање дека владата подготвува сценарио за ескалација на уличното насилство во наредните денови, по што би следувало формална криминализација на отпорот и нов бран репресија, и ги повикаа граѓаните да останат смирени, смирени и ненасилни, но подготвени и решени да го бранат својот суверенитет и демократски права.

Студентите на Инстаграм изјавија дека вчерашниот „срамен“ говор на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, претставува уште едно поглавје во деветмесечниот образец на поттикнување граѓанска војна, „едно од ретките зла што ја заобиколија Србија во изминатите 13 години“.

„Ние не сме тие што го заплашуваат нашиот народ заради добивање политички поени“, истакнаа студентите.

Според студентите, однесувањето на владата е израз на немоќ поради претстојниот изборен пораз, кој се обидува да се избегне со Нероновото палење на државата и „бескорисното пролевање српска крв“.

Тие истакнаа дека вчерашните избори за локалните заедници во Сремска Митровица го потврдуваат ова, каде што режимските кандидати беа поразени на сите избори на кои имаа контракандидати, дури и на места каде што режимските партии освоија повеќе од 70 проценти од гласовите на претходните парламентарни избори, наведувајќи дека ова е јасен предвесник на промени.

„Секој обид за решавање на политичката, социјалната и безбедносната криза во Србија со недемократски средства и со понатамошно избегнување на демократските превирања на граѓаните може да заврши само со колапс на преродениот режим и целосна морална, историска и кривична одговорност на сите оние кои ќе ја следат секоја неуставна или незаконска наредба што може да биде издадена во наредните денови“, изјавија студентите.