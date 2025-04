Студенти од Правен факултет издадоа ново списание

0 SHARES Сподели Твитни

На 10 април 2025 година, во преполнета читална на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, се одржа промоцијата на првиот број на стручното списание „Iustinianus Primus Student Law Review – IPSLR“. Оваа иницијатива се појавува после повеќе од 15 години пауза и е резултат на трудот на Уредувачкиот одбор, составен од професори и студенти, а поттикнато од Факултетското студентско собрание (ФСС-ПФ) со поддршка на деканатот.

На настанот, деканот проф. д-р Сашо Георгиевски нагласи важноста на настаните организирани „од студентите за студентите“ и потврди дека факултетот секогаш ќе ги поддржи иницијативите што водат кон развој на студентите. Главниот уредник, проф. д-р Александар Љ. Спасов, го претстави процесот на подготовка на списанието и ги посочи идните планови. Повикот за вториот број на списанието, на тема „Владеењето на правото и стабилноста на правниот систем – science fiction?“, веќе е објавен, а рокот за доставување трудови е до 30 септември оваа година.

Претседателот на студентското собрание, Данило Крстовски, уште истакна дека списанието е важна можност за студентите да ги развијат своите вештини за академско пишување и критичко размислување. Имено, IPSLR, по пауза од повеќе од една деценија, треба да стане платформа за студентите каде ќе можат да изразуваат ставови за стручни теми.

Промоцијата беше поддржана од професори и студенти, вклучувајќи ги доц. д-р Теа Лалевска, асс. д-р Константин Битраков, асс. м-р Теа Мицевска, асс. м-р Катерина Жатева, како и студентите Јана Матевска, Бојана Панковска и Неделко Неделковски. IPSLR има за цел да стане платформа преку која студентите ќе можат да дискутираат прашања што произлегуваат од студиските програми на факултетот, како што се право, политика, односи со јавноста и новинарство. Ова списание е пандан на меѓународното списание „Iustinianus Primus Law Review“ и е едно од малкуте студентски стручни списанија во државата.

