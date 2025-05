Студенти рецитираа македонска поезија во амбасадата во Пекинг

0 SHARES Сподели Твитни

Во амбасадата на Македонија во Пекинг денес беше организиран настан по повод одбележувањето на Денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј, кој се чествува на 24 мај. Амбасадорот на Македонија во Пекинг, Сашко Насев, го истакна значењето на овој празник за македонскиот народ, јазик, идентитет и култура, информира известувачот на МИА од Пекинг. Студенти по македонски јазик од Универзитетот за странски студии во Пекинг ги интерпретираа стиховите на „Букви“ од Гане Тодоровски, „Глаголица“ од Анте Поповски и „Везилка“ од Блаже Конески. Ученици и наставници од Меѓународното училиште Тсингуа и Британското училиште во Пекинг, пак, ги презентираа стиховите на „Т’га за југ“ од Константин Миладинов, „Ветрот носи убаво време“ од Ацо Шопов и „Тешкото“ од Блаже Конески.

