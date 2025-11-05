Студентка од Косово пронајдена мртва во Тетово

Тетово вечерва го потресе шокантно откритие – помеѓу зградите спроти Центарот за социјални работи било пронајдено безживотно тело на млада девојка. Според првичните информации, станува збор за студентка од Косово која студирала во Тетово.

Полицијата веднаш излегла на лице место и започнала увид, а таму присуствува и јавен обвинител кој ја води истрагата. Засега нема официјални информации за тоа како настанала трагедијата, ниту дали станува збор за несреќен случај или нешто многу посериозно.

Соседите кои живеат во околните згради изјавиле дека вечерта слушнале вознемирувачки звуци, но никој не можел да претпостави што навистина се случува. Местото е целосно обезбедено, а истражните органи собираат докази кои би можеле да ја откријат вистината зад смртта на младата девојка.

Тетово е во шок и неизвесност – јавноста со нетрпение очекува повеќе детали од истрагата која треба да утврди што точно се случило во оваа трагична вечер.