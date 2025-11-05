Студентка од Косово пронајдена мртва во Тетово

0 SHARES Сподели Твитни

Денес околу 18:30 часот навечер, во близина на зелениот пазар во Тетово, е пријавена сомнителна смрт. Според првичните информации, безживотното тело го открил минувач.

Се сомнева дека жртвата е девојче, студентка во четврта година, по потекло од Косово. Веднаш по пријавата, на местото на настанот пристигнале полициски екипи и претставници на Јавното обвинителство, кои спроведуваат истраги за расветлување на причините и околностите на инцидентот.

Телото е испратено на обдукција, додека властите сè уште не дале дополнителни детали за идентитетот на жртвата или можните причини за смртта.

Полицијата најави дека подетални информации ќе бидат објавени по завршувањето на прелиминарните истраги.

