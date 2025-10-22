Студијата открива на која возраст вашиот мозок го достигнува својот врв

0 SHARES Сподели Твитни

Нашата физичка сила, еластичноста на кожата и плодноста може да достигнат врв кога сме млади, но ново истражување откри дека најдобрите години на нашиот мозок се всушност многу подоцна во животот – помеѓу 55 и 60 години.

Студијата, објавена во списанието „Интелигенција“, ги разгледа податоците што ја мереа возраста и способностите како што се расудување, опсег на меморија, брзина на обработка, знаење и емоционална интелигенција.

„За многумина од нас, целокупното психолошко функционирање всушност достигнува врв помеѓу 55 и 60 години“, напиша авторот на студијата Жил Е. Гињак, вонреден професор по психологија на Универзитетот во Западна Австралија, во списанието „Конверзација“.

Не почнува да опаѓа сè до околу 65-годишна возраст, а опаѓањето станува поостро по 75-годишна возраст.

Тимот, исто така, се фокусираше на пет клучни особини на личноста: екстровертност, емоционална стабилност, совесност, отвореност кон искуства и пријатност.

Тие откриле дека многу од овие особини го достигнуваат својот врв подоцна во животот, при што совесноста достигнува врв околу 65-годишна возраст, а емоционалната стабилност на 75-годишна возраст.

Тие откриле дека моралната проценка, исто така, се подобрува со возраста, додека способноста за спротивставување на когнитивните предрасуди може дури и да продолжи да се подобрува како што старееме и се движиме кон нашите 70-ти и 80-ти години.

„Нашите наоди би можеле да помогнат да се објасни зошто многу од најбараните лидерски улоги во бизнисот, политиката и јавниот живот често ги држат луѓе во нивните 50-ти и раните 60-ти години“, рече Гињак.

Тој забележа дека иако одредени способности опаѓаат со возраста, овие опаѓања се избалансирани со придобивки во други области.

Многу од овие области на раст, како што се подобрените вештини за проценка и донесување одлуки, се клучни за оние на лидерски позиции.

