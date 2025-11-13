Студијата фрла дополнителна светлина врз тоа како хормоните влијаат врз донесувањето одлуки и учењето

0 SHARES Сподели Твитни

Експериментите ја откриваат улогата на естрогенот во зголемувањето на допаминот и когнитивната функција . Истражувачите одамна знаат дека хормоните имаат длабок ефект врз мозокот, создавајќи промени во емоциите, нивото на енергија и донесувањето одлуки. Сепак, сложеноста на овие процеси не е добро разбрана.

Нова студија фокусирана на женскиот хормон естроген фрла дополнителна светлина врз природата на овие процеси. Во серија експерименти врз стаорци, откриено е дека невролошките механизми што лежат во основата на учењето и донесувањето одлуки природно флуктуираат за време на женскиот репродуктивен циклус поради претходно неоткриени молекуларни промени поврзани со допаминот, кој испраќа сигнали за „награда“ што го водат учењето низ целиот мозок.

„И покрај широкото влијание на хормоните врз мозокот, малку се знае за тоа како овие хормони влијаат врз когнитивното однесување и поврзаната невролошка активност“, вели проф. Кристин Константинопол од Центарот за невронаука на Универзитетот во Њујорк.

,,Во медицинската заедница се зголемува свеста дека промените во нивоата на естроген се поврзани со когнитивната функција и особено со психијатриските нарушувања.“

Резултатите даваат потенцијално биолошко објаснување кое ја поврзува функцијата на допаминот со учењето на начини што подобро го информираат нашето разбирање и за здравјето и за болестите, велат авторите на студијата, меѓу кои се истражувачи од Институтот за невронауки при Медицинскиот факултет и Одделот за фармакологија и токсикологија на Државниот универзитет во Вирџинија.

Во експериментите, глодарите успешно стигнале до „награда“ – извор на вода – откако го научиле значењето на аудио сигналите, кои укажувале на достапноста и количината на вода.

Способностите за учење кај стаорците биле подобрени кога биле зголемени нивоата на естроген. Ова се случува, пишуваат авторите, бидејќи естрогенот ја зголемува активноста на допаминот во центарот за награда во мозокот, со што сигналите за награда се посилни.

Спротивно на тоа, кога активноста на естрогенот била потисната, ограничувајќи ја неговата способност за регулирање на допаминот, способностите за учење биле нарушени – што укажува на можна врска помеѓу нивоата на хормони и симптомите на невропсихијатриски нарушувања. Важно е да се напомене дека когнитивното донесување одлуки не било засегнато од активноста на естрогенот – ефектот бил специфичен за учењето.

„Сите невропсихијатриски нарушувања покажуваат флуктуации во сериозноста на симптомите за време на хормоналните состојби, што укажува дека подоброто разбирање на тоа како хормоните влијаат на нервните кола би можело да открие што ги предизвикува овие болести“, вели Константиноплус.

