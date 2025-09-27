Студија покажува дека растењето на детето со куче го намалува ризикот од астма

0 SHARES Сподели Твитни

Децата кои растат со куче како домашно милениче имаат помала веројатност да развијат астма во детството, додека мачките не нудат таква заштита, покажува нова студија. Истражувачите следеле повеќе од илјада мали деца до петгодишна возраст и анализирале прашина од нивните домови, објавува Дејли Меил.Децата кои биле изложени на повисоки нивоа на алергенот Can f1, кој доаѓа од кучешко крзно и плунка, имале речиси половина помал ризик од развој на астма. Тие исто така покажале подобра функција на белите дробови. Овој ефект бил особено изразен кај деца со генетска предиспозиција за проблеми со дишењето. Спротивно на тоа, прашината што содржи алергени од мачки немала заштитен ефект.Авторот на студијата, д-р Џејкоб Мекој од Детската болница во Торонто, објасни дека раното изложување на кучешки алергени може да го спречи развојот на сензибилизација кон нив. Исто така е можно тоа да влијае на имунолошкиот систем или назалниот микробиом. Тој додаде дека е потребна дополнителна анализа за целосно да се разјасни оваа врска.Што велат експертите?Д-р Ерол Гајард од Европското респираторно здружение изјави дека резултатите се охрабрувачки, но потребни се повеќе податоци за долгорочните ефекти. Сара Слит од „Астма енд Лунг УК“ се согласи, забележувајќи дека претходните совети честопати препорачувале избегнување домашни миленици за деца со алергии. Таа рече дека истражувањето е интересно бидејќи ги оспорува старите совети, но исто така нè потсети дека сè уште не ги разбираме целосно причините за астма.

