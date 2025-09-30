Стјуардеса открива без што никогаш не патува, тврди дека тоа ја спасило многу пати

0 SHARES Сподели Твитни

Стјуардеса со 25 години искуство по име Пета открила едно нешто без кое никогаш не патува: нејзиниот комплет за прва помош.

Во разговор за австралискиот 9Travel, стјуардесата по име Пета рекла дека работата како стјуардеса за австралиската авиокомпанија Qantas често ја носи надвор од типичните туристички дестинации.

Нејзините неодамнешни дестинации ги вклучуваат Иран, Пакистан и Монголија, па затоа мора да биде подготвена за секоја евентуалност. Поради ова, таа открила дека никогаш не лета без едно нешто: комплет за прва помош спакуван во куферот.

Тврди дека овој медицински комплет ја спасил во повеќе од една пригода, како на пример кога нејзиниот заб се инфицирал и лекар не можел никаде да се најде.

„Нема да патувам без, барем, општ антибиотик“, рекла таа.

На друго патување, таа вели дека била касната во лицето од оса во оддалечен дел од Уганда.

„Целата страна од моето лице експлодирала“, рекла таа, додавајќи дека почнала да се шири кон задниот дел од главата.

Таа била на еден ден патување од аптеката и се потпирала на антихистамин за да ја потисне реакцијата. Пета додаде дека лекот вклучува и антибиотик во случај да добие сериозни проблеми со желудникот или инфекција.

Во повеќето случаи, антибиотиците се препишуваат и не можат да се купат без рецепт.

Пета вели дека разговара со својот лекар пред да оди во странство за да ја наполни кутијата со лекови.

„Мора сами да дијагностицирате и сами да го давате лекот“, рече таа, додавајќи дека знаењето како да го користите лекот е од најголема важност. „Само треба да бидете внимателни, бидејќи некои земји имаат построги ограничувања за лекови што се издаваат без рецепт, па можеби нема да можете да ги внесете на некои места.“

Пета, исто така, во кутијата има спреј за болки во грлото, лекови против болки, апчиња за настинка и грип и завои.

