Судењето за Казандол заврши во 2023,сега е донесена конечната пресуда. Битиќи го потсетува Николовски дека концесијата ја дал ВМРО ДПМНЕ

На пресот на виcепремиерот Александар Николовски со како што рече убава вест која сака да им ја соопшти на граѓаните дека оваа влада и спасила на државата 115 милиони евра колку што барала компанијата како оштета за неотварање на рудникот за кој добиле концесија реагираше екс вицепремиерот Битиќи и го потсетува Николовски дека владата на ВМРО ДПМНЕ ја доделила концесијата за Казандол а кабинетот на екс премиерот Битичи и тим од експерти го започнале и завршиле судскиот спор за одземање на концесијата.

Тој го демантира Николовски дека тие како што денеска вели се бореле и го добиле спорот бидејќи истиот завршил во 2023 со затварање на судските рочишта а согласно процедурите арбитражниот суд носи конечна пресуда во рок од 2 години по завршните зборови.

Концесијата дадена од ВМРО-ДПМНЕ, симбол на криминал и коруптивни зделки, падна на арбитража. Државата ја доби битката, нема да плати штета од 115 милиони евра.

Да се потсетиме:

– Случајот односно судските рочишта се затворени во 2023 година

– Арбитражниот суд носи конечна пресуда во рок од две (2) години по завршните зборови

– Тимот што ги застапуваше правата на нашата држава во целиот тој процес се водеше со јасни определби и насоки од страна на мојот кабинет во претходната Влада.

И затоа, искрена благодарност до White & Case, нашите главни застапници во арбитражата, државните службеници и експерти кои вложија знаење и енергија, како и до локалните адвокатски друштва за нивната посветеност и професионалност.

Благодарност до сите што ги застапуваa интересите на државата. Вака се почитува татковината, со искрен настап и без калкулации – а за оние кои имаа други интереси, иднината ќе покаже.

