Судот во Сирија издаде налог за апсење на Башар ал-Асад

Судот во Сирија издаде налог за апсење на поранешниот претседател Башар ал-Асад, објави сириската државна новинска агенција САНА.

„Издаден е налог за апсење на Башар ал-Асад по обвиненија поврзани со настаните во градот Дара во 2011 година“, соопшти агенцијата.

Протестите избувнаа во градот во 2011 година, кои се сметаат за почеток на народно движење кое подоцна ескалираше во вооружен конфликт. Тие продолжија многу години и имаа значително влијание врз политичката и хуманитарната ситуација во земјата. Да потсетиме дека во ноември 2024 година, вооружените сили на сириската опозиција започнаа офанзива против позициите на сириската армија и влегоа во Дамаск на 8 декември.

Асад ја напушти и претседателската функција и самата Сирија. Мухамед ал-Башир, кој ја предводеше таканаречената влада на спасот во покраината Идлиб, на 10 декември го објави своето назначување за претседател на сириската преодна влада, која ќе трае до 1 март 2025 година. Шефот на новата сириска администрација, Ахмед ал-Шара, беше прогласен за претседател на Сирија на 29 јануари за време на преодниот период за кој рече дека може да трае до пет години.