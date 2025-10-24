Судот во Турција ја донесе пресудата, Озгур Озел останува лидер на најголемата опозициска партија

0 SHARES Сподели Твитни

Во петокот, судот во Турција донесе одлука со која ја отфрли тужбата во врска со конгресот на најголемата опозициска партија во оваа земја, каде што Озгур Озел беше избран за лидер на оваа партија.Судот одлучи за процесот од годишниот конгрес на Републиканската народна партија (CHP) во 2023 година, каде што Озел беше избран за нов лидер.Озел се здоби со популарност по апсењето во март на градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу, претседателски кандидат на неговата партија и главен политички ривал на претседателот Таип Ердоган.Центристичката ЦХП, која ги негира обвинувањата против неа, е изедначена со конзервативната Партија на правдата и развојот (АКП) на Ердоган во повеќето анкети.Доколку судот го поништи конгресот и го отстрани Озел, најверојатно ќе назначеа попечител да ја води партијата или ќе го вратеа поранешниот претседател Кемал Киличдароглу, кого Ердоган го победи на изборите во 2023 година, но кој оттогаш изгуби голема доверба во рамките на РПЦ.Сепак, на крајот, судот одлучи целосно да го отфрли случајот.Минатиот месец, ЦХП се обиде да го заштити Озел од можна судска одлука со тоа што повторно го избра за лидер на вонреден партиски конгрес.Стотици членови на ЦХП беа исто така затворени во посебна, едногодишна репресија што критичарите на владата ја нарекуваат политизирана и антидемократска. Владата го негира ова, велејќи дека судството е независно.

