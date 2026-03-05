0 SHARES Сподели Твитни

Одбраната на обвинетите во пожарот во дискотеката „Пулс“ побара судењето да се спои со случајот против 13 полицајци обвинети за истото кривично дело, за што се очекува судењето да започне на почетокот на април.

Судот го отфрли предлогот.

„Во таков случај, евентуалното спојување би довело до продолжување на оваа постапка, а другата, спротивно на принципот на ефикасност, би предизвикала непотребни одложувања“, вели Кривичниот суд.

Сведоците опишаа како кога избувнал пожарот, биле заробени во голема толпа, но успеале да избегаат благодарение на обезбедувањето. Кристијан Китанов сведочеше дека имало многу чад.

„Имаше човек под мене, имаше многу чад и беше неподнослива топлина. Кожата на десната рака почна да ми паѓа, се обидував да го спасам тој човек со раката. Раката и десната страна од лицето ми беа изгорени“, рече сведокот Кристијан Китанов.

Судот прочита и соопштение од кумановскиот затвор, во кое се наведува дека првообвинетиот, Дејан Јованов, за кого одбраната се пожали на нехуман третман на претходното рочиште, се пожалил само на душекот и честите претреси во ќелијата. Следното рочиште за пожарот во дискотеката „Пулс“, каде што загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени, ќе продолжи на 9 март.

The post Судот одби да се приклучи на постапката за пожарот во дискотеката „Пулс“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: