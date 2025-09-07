Судот одреди 30 дена притвор за 17-годишник кој се обиде да го убие својот татко во Скопјe

0 SHARES Сподели Твитни

Кривичниот суд во Скопјe го одобри барањето на Јавното обвинителство за определување 30-дневен притвор за 17-годишен Албанец од Скопјe, кој се обидел да го убие својот татко.Се подразбира дека младиот човек има проблеми со менталното здравје и постојано прима терапија. Претходно ги злоставувал мајка си и сестра си.Инцидентот се случил во сабота наутро во семеен дом на улицата „Христијан Тодоровски Карпош“ – Скопје, каде малолетникот, со употреба на насилство, намерно се обидел да го одземе животот на својот татко. Му се приближил одзади додека жртвата била во спалната соба и го избодел, нанесувајќи му 10 убодни рани.

