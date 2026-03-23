Судот повторно го осуди сопственикот на компанијата „Беса Транс“, Беким Хаџиу, на 20 месеци затвор

Повтореното судење во случајот „Беса Транс“ заврши. Скопскиот Кривичен суд повторно го прогласи сопственикот на компанијата Беким Хаџиу за виновен за фалсификување на лиценцата и повторно го осуди на 20 месеци затвор. Во меѓувреме, компанијата е должна да плати 800 илјади денари.

Случајот не е за несреќата, туку за фалсификувањето на дозволата за автобусот што се урна во Бугарија во ноември 2021 година, каде што загинаа 45 лица, а 7 други беа повредени. Како и на првото судење, страните стоеја на своите ставови. Во завршните зборови, обвинителството побара казна за Беким Хаџиу и компанијата „Беса Транс“, бидејќи автобусот што се урна ја преминал границата со фалсификувана дозвола, објавува Алсат.мк.

„Целосно стојам зад конкретното обвинение, бидејќи обвинетиот го сторил кривичното дело. Секој автобус морал да има дозвола. Автобусот немал дозвола, ниту пак било поднесено барање за дозвола. Автобусот ја напуштил земјата со дозвола од други автобуси“, рече обвинителот Зоран Здравев.

Сепак, Беким Хаџиу ги негира обвиненијата. Неговиот адвокат, Асмир Алиспахиќ, ја повтори теоријата на случајот дека нема фалсификат, бидејќи според нив, за да има фалсификат, некој мора да создаде лажен документ. Додека тие го оправдаа недостатокот на сертификат со околностите во тоа време.

„Сопственикот не знаел дека ќе му биде побарано уверение за лиценца, бидејќи ниту еден царински службеник никогаш не побарал такво нешто. Не станува збор за умисла или намера за манипулирање со системот. Единственото нешто е што станува збор за сложени околности, бидејќи во тој период не беа издадени уверенија за лиценца, и поради короната, но и поради истрагата на поранешниот владин секретар Драги Рашковски, за која многу институции беа под истрага“, рече адвокатот на Беким Хаџиу, Асмир Алиспахиќ.

Одлуката не е конечна, страните имаат право на жалба до Апелациониот суд. Трагедијата на Бугарија останува една од најлошите во историјата на земјата, додека семејствата, но и јавноста, постојано бараат одговорност. Бугарија отвори истрага за причините за несреќата, но ја затвори без никакви обвиненија, бидејќи според нив возачот кој го загуби животот во несреќата бил виновен, бидејќи возел над дозволената брзина, во несоодветни услови на патот. Во меѓувреме, компанијата што технички го прегледала урнатиот автобус е под истрага, вклучувајќи го и тогашниот министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, кој, според записникот, го затворил техничкиот преглед само неколку дена по несреќата.

