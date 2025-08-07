Сузана Јовановиќ во солзи за последните секунди од животот на Саша Поповиќ

0 SHARES Сподели Твитни

Сузана Јовановиќ за првпат јавно проговори за најтешките моменти во својот живот – за последните денови на нејзиниот сопруг Саша Поповиќ, кој почина на 1 март во Париз. Во емотивен разговор за „Скандал“, по пет месеци молчење, таа низ солзи раскажа сè: од моментот кога е откриена болеста, преку борбата за живот, до збогувањето.Сè, како што вели тој, започнало кога Саша си ја скршил ногата.– Падна во Опатија, скрши коска. Дојде да му ја поправат, но тешко се справуваше со неа бидејќи не можеше да функционира со полн капацитет, како што беше навикнат. Потоа лекарите на скенирањето забележаа дека коската заздравува бавно, па направија скенирање. Тогаш открија нешто на неговиот стомак – почна Јовановиќ, додавајќи дека таа била покрај него цело време:– Не си заминав. Кога ми рекоа дека не можам да влезам во собата додека не се интервјуира пациентот, знаев дека не е добро. Кога му кажаа, тој рече: „Луѓе, какво прашање, немам никакви тајни од Суза.“Најголемата поддршкаДијагнозата беше тешка – рак на желудник, ендокрин тип. Иако немал пороци, ниту алкохол ниту цигари, лекарите го наведоа стресот како можна причина.– Беше полн со енергија. Немаше класични симптоми – немаше губење на тежина, немаше гадење, само повремени горушици и кашлање. Сè дознавме еден ден пред финалето, на 6 јуни – откри Јовановиќ.Тие почнале со лекување во Белград, но кога состојбата се влошила, пејачката донела одлука да го однесе Саша во Париз – во една од најдобрите онколошки болници.– Спиев до неговиот кревет во болницата. Ноќе му помагав да стане, да се пресоблече… Умирав со него. Отидовме во Париз со надеж, но наодите покажаа дека состојбата се влошува – метастазите се прошириле на црниот дроб – рече Јовановиќ.Важен заветНајтешкиот момент беше кога лекарите ѝ рекоа дека мора да му каже дека повеќе нема надеж. Ги поминаа последните денови заедно во една соба. Нивниот син Даниел и ќерката Александра дојдоа да се збогуваат.– Даниел и јас бевме со него, дење и ноќе. Го гледавме како полека тоне. Третиот ден, Даниел ми рече: „Мамо, Саше веќе не дише.“ Скокнав, почувствував пулс… Го снема. Тоа беше најморничавиот момент – рече пејачјата.Конечно, Јовановиќ се сети на последните зборови на Саша.– Ми рече да бидам силна, да се борам за децата, да правам сè како што треба. Имаше целосна доверба во мене. И ми го даде тоа како ветување, да продолжам понатаму – заклучи таа.

