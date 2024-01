“СУЛТАНОТ“ СО ОСТРА ПОРАКА ДО АМЕРИКАНЦИТЕ И БРИТАНЦИТЕ – Реџеп Таип Ердоган ги загуби нервите: “Црвеното Море се претвори во море од крв!“

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Турција, Реџеп Таип Едроган, денес излезе со свој коментар за последните настани во Црвеното Море односно нападот врз Хутите од Јемен од страна на Велика Британија и Соединетите Американски Држави (САД).

„Велика Британија се обидува да го претвори Црвеното Море во море од крв“, посочи Реџеп Таип Ердоган.

Massive explosions in Yemen go off as US and UK bomb Houthi targets. pic.twitter.com/SrdXNfrXVZ— Ian Miles Cheong (@stillgray) January 11, 2024

Претседателот на Турција, исто така, истакна дека британските удари против Хутите во Јемен не се пропорционални.

„Хутите во Јемен подготвуваат успешна одбрана, односно одговор против САД“, порача Реџеп Таип Ердоган.

