Сум била со мажи од 18 до 65 години: На оваа возраст тие се најдобри во кревет, сè друго е лага (Фото)

Моделот на OnlyFans, Арабела Миа, отворено проговори за својот сексуален живот и како се обидува да им помогне на мажите да бидат подобри во кревет.

Арабела, која има 27 години и откри дека спие со мажи од различни возрасти , не е срамежлива кога станува збор за тоа што сака во интимните моменти.

„Многу сум директна во спалната соба и немам проблем да му покажам на маж што ми се допаѓа“, изјави таа за „Џем Прес“.

За жал, познато е дека многу жени глумат оргазам затоа што мажите честопати не можат да ги задоволат своите партнерки.

„Многу жени не им кажуваат на мажите што сакаат – а би сакала да го сторат тоа.“

Возраста не е пресудна за задоволството

Арабела додаде дека возраста на партнерот не е баш пресудна кога станува збор за задоволство . Иако многумина веруваат дека постарите партнери се поискусни и подобри во кревет, Миа вели дека тоа е мит.

„Спиев со луѓе на возраст од 18 до 65 години и мит е дека постарите мажи се подобри во кревет“ , рекла таа, додавајќи дека мажите над 40 години изгледаат пострасни за време на сексот.

Таа, исто така, истакна дека само одредени возрасни групи мажи – 30 години и постари – всушност се грижат за предиграта.

„Сретнав многу љубовници кои мислат дека сексот е само пенетрација и не се трудат да ве загреат однапред – за нив е сеедно и брзо станува здодевно“, изјави таа за „Џем Прес“.

Помладите мажи сакаат да угодат

Од друга страна, помладите партнери сe повеќе фокусирани на перформансите и сакаат да му угодат на својот партнер.

„Кога се малку помлади, навистина се трудат да се погрижат да уживам – и тоа дефинитивно повеќе ми се допаѓа.“

Јасно е дека Арабела, како и многу други жени, сака сексот да биде забавен за неа.

„На крајот на краиштата, ние не водиме љубов со мажи за вежбање – заслужуваме и да уживаме.“

Арабела објасни дека доколку е потребно, им покажува на мажите што им се допаѓа на жените и ги води за рака за да ги научи . За среќа, мажите со кои спие позитивно одговориле на нејзиниот совет.

„Тие не го сфаќаат лично затоа што знаат дека им помагам, а кој маж не сака да биде добар во кревет? Жените со кои спијат следниот пат треба да ми се заблагодарат“, заклучи Арабела Миа.

