Супата на познатиот руски невролог прави чуда за зглобовите: Ја нарекуваат советска суперхрана, тоа е мелем за целото тело, а еве како се прави и консумира

Рецептите на рускиот невролог Владимир Бехтерев станаа вистински феномен поради нивните чудотворни својства. Неговите супи не се само вкусен оброк, туку и природен начин да му се помогне на телото – особено за луѓе со проблеми со зглобовите, но и за оние кои се чувствуваат исцрпено и им недостасува енергија.Со внимателно избирање на состојки, Владимир Бехтиерев создаде комбинации кои го хранат телото и го зајакнуваат имунитетот, а неговата супа стана симбол на едноставен и ефикасен пристап кон здравјето. Многумина кои ја пробале тврдат дека оваа традиционална руска формула навистина им помогнала да се чувствуваат подобро и да ја вратат силата во секојдневниот живот.Бехтерев супаПотребно е:

1,5 кг шупливи говедски и пилешки коски со малку месо

3 ловорови листа

1 лажичка бибер во зрна

2 стебленца целер

3 гранчиња копар

2-3 гранчиња магдонос

1 глава лук

2 чешниња лук

2 лажички јаболков оцет

1/4 лажичка куркума

сол

вода

Подготовка:Коските се мијат и се сечат на помали парчиња со кујнска ренде. Потоа се ставаат во тава и се покриваат со вода така што нивото да биде околу 2 см над коските. Се додаваат куркумаиоцет , а тенџерето се става на оган. Кога водата ќе зоврие, пената се отстранува и коските се готват на тивок оган околу 5 часа. Чорбата се цеди, се лади и се става во фрижидер. Сварените коски без месо повторно се покриваат со вода (повторно 2 см над), се посолуваат по вкус и се готват уште 4-6 часа. Десет минути пред крајот на готвењето се додаваат ловоров лист и бибер, по што чорбата повторно се цеди, а коските се фрлаат. Соединете ги двете чорби, доведете до вриење, додадете зеленчук и билки, 1 лажичка сол и гответе уште половина час. Потоа зеленчукот се вади со голема лажица, а чорбата се истура во тегли.Можете да чувате неколку тегли во фрижидер до 7 дена, додека останатите може да се замрзнат. Препорачливо е да се консумира една чаша супа наутро на празен стомак во текот на една недела, по што следува пауза од 5 дена, а потоа сè може да се повтори. Резултатот, според авторката на рецептот, Оља Кирилчик од Жлобин, е чувство на свежина во телото, цврсти зглобови и сјајна кожа.Нутриционистката Нина Владимировна Сурина од Минск тврди дека оваа супа е богата со супстанции кои го активираат варењето и го поддржуваат имунитетот, додека колагенот дополнително ги зајакнува зглобовите. Сепак, консумирањето е контраиндицирано кај гихт, бубрежна инсуфициенција и присуство на жолчни камења.

