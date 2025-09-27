СУПЕРДИЕТА КОЈА ЈА ОСВОИ ПЛАНЕТАТА: Овој режим на исхрана ги топи килограмите

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа диета дефинитивно ќе ви помогне да изгубите тежина, иако тоа не е нејзината основна цел

Многу жени често страдаат од габичките од родот Кандида, кои вообичаено постојат во човечкото тело, но кога тие се шират прекумерно, се јавува инфекција.

Во нормални ситуации, добрите бактерии ја држат оваа габичка под контрола, но ако се шири или ако имунолошкиот систем е компромитиран, Кандидата брзо се размножува, што доведува до непријатна инфекција. Бројни фактори можат да придонесат за ширење на Кандида, како што се земање антибиотици, кортикостероиди, имуносупресиви и орална контрацепција, прекумерно консумирање шеќер, дијабетес, стрес…

Она што помага да се држи габата под контрола е се попопуларната диета „Кандида“, според Healthline.

Наменета е првенствено за контрола на оваа габичка, но бидејќи е рестриктивна и бара намалување на внесот на шеќер и елиминација на белото брашно, придонесува и за слабеење.

Оваа диета исклучува шеќер, глутен, алкохол, одредени млечни производи и штетни адитиви, а го зголемува внесот на овошје со малку шеќер, зеленчук без скроб и храна без глутен.

Што се јаде на Кандида диетата?

Според медицинската платформа Healthline, оваа диета бара на вашето мени да бидат следниве намирници:

– овошје со помалку шеќер: агруми и бобинки

– зеленчук без скроб: моркови, зелка, брокула, кељ, целер, модар патлиџан, кромид, спанаќ, тиквички, домати, краставици

– житарки без глутен: киноа, просо, овесни трици, хељда

– висококвалитетни протеини: пилешко, јајца, лосос, мисирка, сардини

– здрави масти: авокадо, маслиново масло, нерафинирано кокосово масло, масло од сусам, маслинки

– одредени млечни производи: органски кефир, путер, јогурт

– зачини: црн пипер, лук, ѓумбир, оригано, рузмарин, куркума, мелен црн пипер, цимет

– пијалоци без кофеин: билни чаеви, бадемово млеко, кокосово млеко без адитиви, вода со лимон или лимета

