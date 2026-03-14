Супер Ел Нињо доаѓа, светот е на работ на голема промена: Метеоролозите предупредија на масовни поплави, суши и бури

Светот е на работ на голема промена бидејќи климатскиот феномен и студената фаза на Ла Нињо официјално исчезнуваат и го отвораат патот за брзо развивачки Ел Нињо, кој би можел да се претвори во Супер Ел Нињо до крајот на годината, што би можело да предизвика домино ефект и да влијае на Северна Америка, Европа и остатокот од светот, предвидува Severe Weather Europe.

„Ќе мора да почекаме дополнителни ажурирања на прогнозите за да видиме како ќе се развива, но веќе е јасно дека во 2026 година нè очекува силна глобална промена на времето“, се вели во извештајот.

Најновата анализа, во која ги објавија првите проценки за летото 2026 година, покажува невообичаено силен налет на западен ветер низ Тихиот Океан во последните недели. Ла Нињо го достигна својот врв во декември, а потоа почна да исчезнува, додека топлите аномалии веќе почнуваат да се шират и од запад и од исток.

Покрај тоа, силни температурни промени се регистрирани длабоко под површината на океанот. На запад се развил топол подземен базен на длабочина од околу 100 до 250 метри. Ова е океански Келвинов бран што се движи кон исток, кој го турка студот од длабочините и излегува на површината каде што се појавува во форма на топли аномалии, според Severe Weather.

Сето ова укажува на брз развој на Ел Нињо, а прогнозите покажуваат зголемена веројатност за развој на Супер Ел Нињо оваа година.

Веројатната прогноза на NOAA PSL ENSO укажува на брза појава на Ел Нињо кон летото, и веројатно ќе го достигне својот врв во текот на зимата кога главно ќе ги погоди САД, Канада и европскиот регион. Гледајќи ја најновата прогноза за повеќе модели на NMME за крајот на летото и есента, јасна аномалија на топол Ел Нињо веќе може да се види во Пацификот. Исто така, ја покажува силата на аномалиите што ќе го достигнат или дури и ќе го надминат прагот за формирање на Супер Ел Нињо.

Супер Ел Нињо се разликува од стандардниот феномен по тоа што се карактеризира со поинтензивно затоплување во Пацификот, што има поголемо влијание врз глобалните временски услови. Ова може да доведе до многу поекстремни временски настани, претворајќи ги типичните сезонски промени во многу поопасни – како што се масовни поплави, силни суши и изменети траги од бури.

Ел Нињо веројатно ќе се појави до летото, но неговото влијание обично не е непосредно. Со оглед на брзата природа на феноменот, се очекува атмосферата веќе да покажува знаци слични на Ел Нињо.

Надпросечните температури се прогнозираат за ова лето во северозападните и јужните делови на Соединетите Американски Држави и на крајниот запад од Канада. Сличен тренд се очекува и во Европа, каде што надпросечните температури ќе бидат забележани главно во центарот на континентот и кон север.

Уште појасно влијание на Ел Нињо се очекува во претстојната сезона на урагани во Атлантикот оваа година. Инаку, овој феномен го намалува бројот на урагани и тропски системи во Атлантикот, што се очекува оваа година. Сето ова укажува дека е помала веројатноста силен ураган да го погоди брегот на САД.

Феноменот Ел Нињо ќе влијае на времето и во текот на зимската сезона. Европа обично не е директно погодена од овој феномен, но може да ги почувствува глобалните промени што влијаат на времето низ целата северна хемисфера.