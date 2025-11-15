„Супорт Кочани“ ја подели четвртата пратка компресивна облека, вредна 7.500 евра

Граѓанската иницијатива „Супорт Кочани“ продолжува со поддршката за повредените од пожарот во Кочани и ја испорача четвртата пратка специјализирана компресивна облека. Новата пратка, која веќе е доставена до Општата болница во Кочани, претставува значаен чекор во обезбедувањето континуирана терапија и квалитетна рехабилитација, информираат од иницијативата.

Овој циклус на донации опфаќа 44 парчиња компресивна облека, изработени по индивидуални мерки за 14 пациенти, со вкупна вредност од 452.537 денари. Средствата се обезбедени исклучиво преку донации од граѓани, компании и поддржувачи од земјата и странство, што уште еднаш ја потврдува силната солидарност кон повредените.