0 SHARES Сподели Твитни

Украинските сили за специјални операции објавија видео во кое детално се опишува операцијата во која рускиот генерал-полковник Еседула Абачев беше тешко ранет.Нападот врз возилото на генералот е извршен длабоко на руска територија, во Курската област, пишува „Украинска правда“.Според соопштението, операцијата ја извршила единицата UA_REG TEAM на украинските специјални сили во ноќта помеѓу 16 и 17 август.Нападот се случил на пет километри од градот Риљск во рускиот Курски регион, а целта било возилото во кое се наоѓал Абачев, заменик-командант на руската воена група „Север“ .Генералот е префрлен во МоскваПо нападот, генералот бил префрлен во Москва , каде што наводно му биле ампутирани раката и ногата поради сериозноста на повредите.

Во соопштението на Специјалните оперативни сили се потсетува дека украинското обвинителство поднело обвинение против Абачев уште во 2023 година.Веста за нападот првично ја објави Одбранбената разузнавачка служба на Украина, која објави дека украинските единици погодиле руски конвој на автопатот Рилск-Хомутовка и дека генерал-потполковник Еседула Абачев е тешко ранет.Кој е генералот Абачев?Според порталот evocation.info, Абачев е ветеран од бројни воени операции предводени од Кремљ.Дипломирал на Високата школа за тенковска команда во Харков во 1989 година, а неговата воена кариера била обележана со учество во конфликти со голем број цивилни жртви.„Тој учествуваше во секоја воена операција предводена од Кремљ: ерменско-азербејџанскиот конфликт, Втората чеченска војна, руската инвазија на Грузија во 2008 година и кампањата во Сирија.“За секој од овие крвави подвизи, Абачев лично беше одликуван со Орден за храброст од Путин“, се вели во извештајот, објави Индекс. Од почетокот на инвазијата на Украина во февруари 2022 година, тој командуваше со Вториот армиски корпус на таканаречената „Луганска Народна Република“, а украинската страна го поврзува со воени злосторства против цивилите во Лисичанск.

Пронајдете не на следниве мрежи: