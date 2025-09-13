Сценариото со немирите во Непал и убиството на американскиот активист Чарли Кирк било планирано да се случи и во Србија, рече Вучиќ.

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, оцени дека сценариото со немирите во Непал и убиството на американскиот активист Чарли Кирк било планирано да се случи и во Србија, но дека тие успеале да ги спасат сите животи.

Тој гостувајќи на телевизијата Информер изјави дека никој не очекувал ниту верувал дека нешто вакво може да се случи во САД – земја која се смета за демократија и една од најбезбедните во светот, пренесува Н1.

„Застрашувачки е тоа. Уште пострашни се реакциите на половина од американските граѓани кои не го сакале и ја покажаа својата нечовечност“, рече Вучиќ и додаде дека левичарите, кои, според него се преправаат дека се авангарда и елита, си дале право да убиваат, додека „остатокот од вас немате право дури ни попреку да ги погледнете“.

Вучиќ додаде дека „либералното движење создало ситуација во која домашните миленици се поважни од децата и дека „сите мора да ги сакаме домашните миленици повеќе од децата, за да не ја налутиме левичарската елита“.

Зборувајќи за паралелата со Србија, тој истакна дека најголемиот гнев „на оние што ја уништуваа Србија 10 месеци“ предизвикува повикот за дијалог.

„Ако требаше да споменам повик за дијалог или дебата, тоа веднаш би предизвикало неверојатна количина гнев и висок степен на агресија кај нивните поддржувачи, лидери, новинари и медиуми. За нив, гневот е предизвикан од она што е сосема нормално и вообичаено, бидејќи за нив е ненормално“, рече Вучиќ.

За ситуацијата во Непал

Кога станува збор за ситуацијата во Непал, Вучиќ нагласи дека „убивале луѓе, а потоа кретените, како од прирачникот на блокадерите, следниот ден отишле да ги исчистат отпушоците од цигари.

„Се обидоа да ги уништат сите вредности на нашето општество, сите политички слободи. Некогаш ја гледав секоја претстава во театарот по три пати, но зошто да одам да гледам политички претстави и крвави раце на крајот? Кој си ти да расипуваш нешто со политички претстави“, рече Вучиќ.

„Ако седнат во фотеља, не ја исклучувам можноста еден од нас да биде убиен“, рече тој, нагласувајќи дека „инаку не можат да победат“ и дека „ако ја преземат власта, ќе ја уништат земјата за шест месеци“.

Зборувајќи за воената парада, тој изјави дека оние што организирале 24.000 непријателски собири сега се жалат дека Белград бил блокиран поради парадата. Вучиќ, исто така, рече дека Кирк требало да биде негов гостин на почетокот на октомври.

Избори во април или декември

Вучиќ изјави дека постојат два можни датуми за предвремени избори – април или декември следната година, нагласувајќи дека би претпочитал да биде декември. Тој рече дека би поднел оставка малку порано за сите да одат на избори во исто време: „Тука нема голема филозофија – луѓето потоа ќе видат какви се нивните плати и пензии и ќе проценат сами“.

Запрашан за своите противници, Вучиќ изјави дека не се бори против непознат противник, туку против „противник без лице, план, програма и идеја“. Според него, изборите ќе бидат нивниот конечен пораз.

„Тоа е трикот во спроведувањето на обоената револуција – скријте го лицето“, рече тој, додавајќи дека „обоената револуција ќе заврши на изборите“.