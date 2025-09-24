Сцени од Брисел: Урсула и Каја Калас се степаа за Русија

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека Европската Унија мора да развие нови трговски договори, особено со земји како Индија.Таа верува дека ова е неопходно за ЕУ да ја намали својата зависност од Соединетите Американски Држави. Фон дер Лајен истакна дека растот на американските царини го принудува Брисел да ја интензивира потрагата по нови економски партнери.Калас: Одвојувањето на Индија од Русија ќе биде голем предизвикВисоката претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, предупреди дека „одвојувањето на Индија од Русија ќе биде сериозен предизвик за Брисел“. Според неа, ЕУ не смее да има илузии кога станува збор за индиско-руското партнерство, кое се потпира на долгогодишни историски врски.– Разговаравме за можноста Индија целосно да се дистанцира од Русија, но е јасно дека тоа не е лесно изводливо. Доколку не најдеме заемно прифатливо решение во врска со ставовите за Русија и Украина, нема да има договор – рече Каласова.Договорот за слободна трговија и спорните воени вежбиБрисел и Њу Делхи моментално преговараат за договор за слободна трговија, додека ЕУ истовремено промовира „нова стратешка агенда“ што вклучува соработка во областа на трговијата, технологијата, одбраната, безбедноста и климатските прашања.Калас, сепак, истакна дека учеството на Индија во воените вежби „Запад-2025“ со Русија и Белорусија предизвикува загриженост во европските институции. „Ако сакате поблиски врски со нас, зошто учествувате во вежби што ги сметаме за егзистенцијална закана?“, рече таа.Путин и Моди го зајакнуваат партнерствотоВо исто време, рускиот претседател Владимир Путин разговараше по телефон со индискиот премиер Нарендра Моди по повод неговиот 75-ти роденден. Моди му се заблагодари на Путин и нагласи дека Индија е посветена на понатамошно зајакнување на „специјалното и привилегирано стратешко партнерство“ со Русија.Тој додаде дека Њу Делхи е подготвен да придонесе за мирно решавање на конфликтот во Украина, но ќе продолжи да ја развива соработката со Москва.Овие паралелни процеси покажуваат дека ЕУ и Индија сакаат поблиски врски, но дека рускиот фактор ќе остане главна пречка во преговорите за трговија и стратешко партнерство.Пронајдете не на следниве мрежи: