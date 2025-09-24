Сцени од Брисел: Урсула и Каја Калас се степаа за Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека Европската Унија мора да развие нови трговски договори, особено со земји како Индија.Таа верува дека ова е неопходно за ЕУ ​​да ја намали својата зависност од Соединетите Американски Држави. Фон дер Лајен истакна дека растот на американските царини го принудува Брисел да ја интензивира потрагата по нови економски партнери.Калас: Одвојувањето на Индија од Русија ќе биде голем предизвикВисоката претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, предупреди дека „одвојувањето на Индија од Русија ќе биде сериозен предизвик за Брисел“. Според неа, ЕУ не смее да има илузии кога станува збор за индиско-руското партнерство, кое се потпира на долгогодишни историски врски.– Разговаравме за можноста Индија целосно да се дистанцира од Русија, но е јасно дека тоа не е лесно изводливо. Доколку не најдеме заемно прифатливо решение во врска со ставовите за Русија и Украина, нема да има договор – рече Каласова.Договорот за слободна трговија и спорните воени вежбиБрисел и Њу Делхи моментално преговараат за договор за слободна трговија, додека ЕУ истовремено промовира „нова стратешка агенда“ што вклучува соработка во областа на трговијата, технологијата, одбраната, безбедноста и климатските прашања.Калас, сепак, истакна дека учеството на Индија во воените вежби „Запад-2025“ со Русија и Белорусија предизвикува загриженост во европските институции. „Ако сакате поблиски врски со нас, зошто учествувате во вежби што ги сметаме за егзистенцијална закана?“, рече таа.Путин и Моди го зајакнуваат партнерствотоВо исто време, рускиот претседател Владимир Путин разговараше по телефон со индискиот премиер Нарендра Моди по повод неговиот 75-ти роденден. Моди му се заблагодари на Путин и нагласи дека Индија е посветена на понатамошно зајакнување на „специјалното и привилегирано стратешко партнерство“ со Русија.Тој додаде дека Њу Делхи е подготвен да придонесе за мирно решавање на конфликтот во Украина, но ќе продолжи да ја развива соработката со Москва.Овие паралелни процеси покажуваат дека ЕУ и Индија сакаат поблиски врски, но дека рускиот фактор ќе остане главна пречка во преговорите за трговија и стратешко партнерство.

