Сцени од нереди во Лондон привлекуваат внимание на јавноста

Аеродромот Хитроу во Лондон денес ќе остане затворен до полноќ поради прекин на електричната енергија, што е последица на пожар во електрична трафостаница во близина која го снабдува аеродромот, објави управата. „Со цел да ја обезбедиме сигурноста на нашите патници и персонал, беше неопходно да го затвориме Хитроу до 23:59 часот на 21 март 2025 година,“ изјави портпаролот според информациите на Би-Би-Си. Во меѓувреме, бројни авиони се задржани над Лондон, чекајќи инструкции за слетување. Сите летови, на среќа, се пренасочени кон други аеродроми во регионот.

Во соопштението се советуваат патниците да не патуваат кон аеродромот и да се контактираат со своите авиокомпании за повеќе информации. Според порталот за следење летови, Flightradar, околу 1.351 лет до и од аеродромот Хитроу ќе бидат засегнати од оваа ситуација, додека околу 120 авиони се веќе во лет во раните утрински часови. Хитроу е најголемата воздушна порта во Велика Британија, со околу 1.300 поаѓања и слетувања секој ден, пренесува Би-Би-Си. Минатата година, низ терминали на Хитроу биле измерени рекордни 83,9 милиони патници.

Во друг развој на ситуацијата, пожар изби во електрична станица во близина на аеродромот, што доведе до тоа илјадници домови да останат без струја. Причината за пожарот сеуште не е позната.

