Сѐ уште гори Дрисла

0 SHARES Сподели Твитни

На ден 11.09.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Република Северна Македонија има вкупно 11 пожари на отворен простор, од кои активни нема, под контрола е 1, а изгаснати се 10 пожари.

АКТИВНИ: //

ПОД КОНТРОЛА: 1

1. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре)

ИЗГАСНАТИ: 10

1. Општина Струга 1: с. Татеши, с. Богојца, с. Маслодежда (борова шума)

2. Општина Струга 2: н. Елен Камен (ниска вегетација)

3. Општина Липково: с. Никуштак и Општина Гази Баба: с. Булачани (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума)

4. Општина Старо Нагоричане: с. Челопек (плевна)

5. Општина Крушево 1: с. Норово (ниска вегетација и дел дабова шума)

6. Општина Крушево 2: Градска депонија (ѓубриште)

7. Општина Делчево: Депонија Делчево (ѓубриште)

8. Општина Босилово: с. Иловица (депонија)

9. Општина Ново Село: с. Мокриево (ниска вегетација)

10. Општина Зелениково: с. Страхојадица (ниска вегетација и ѓубре)

Пронајдете не на следниве мрежи: