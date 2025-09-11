Сѐ уште гори Дрисла

На ден 11.09.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Република Северна Македонија има вкупно 11 пожари на отворен простор, од кои активни нема, под контрола е 1, а изгаснати се 10 пожари.
АКТИВНИ: //
ПОД КОНТРОЛА: 1
1. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре)
ИЗГАСНАТИ: 10
1. Општина Струга 1: с. Татеши, с. Богојца, с. Маслодежда (борова шума)
2. Општина Струга 2: н. Елен Камен (ниска вегетација)
3. Општина Липково: с. Никуштак и Општина Гази Баба: с. Булачани (нискостеблеста деградирана шума и дабова шума)
4. Општина Старо Нагоричане: с. Челопек (плевна)
5. Општина Крушево 1: с. Норово (ниска вегетација и дел дабова шума)
6. Општина Крушево 2: Градска депонија (ѓубриште)
7. Општина Делчево: Депонија Делчево (ѓубриште)
8. Општина Босилово: с. Иловица (депонија)
9. Општина Ново Село: с. Мокриево (ниска вегетација)
10. Општина Зелениково: с. Страхојадица (ниска вегетација и ѓубре)