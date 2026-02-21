Сè е подготвено за историски момент: НАСА го одреди точниот датум за мисијата за враќање на луѓето на Месечината

0 SHARES Сподели Твитни

На прес-конференцијата, претставници на НАСА објавија дека првиот обид за лансирање екипаж на историска мисија околу Месечината ќе биде на 6 март.

Мисијата „Артемис II“ ќе вклучува четири астронаути на 10-дневно патување околу другата страна на Месечината и назад до Земјата, отворајќи го патот за идните слетувања на Месечината.

НАСА го одреди датумот на лансирање по успешната генерална проба – клучен тест пред лансирањето каде што ракетата се полни со гориво и поминува низ секвенца на одбројување.

Тоа беше втор обид на тимот на „Артемис“ да изврши пробен лет во Вселенскиот центар „Кенеди“ во Флорида.

Зборувајќи на прес-конференција, Лори Глејз од НАСА рече дека проблемите, вклучително и оние со заптивките и филтрите, сега се решени.

„Вчера успеавме целосно да ја наполниме ракетата SLS со гориво според распоредот, а исто така успешно го демонстриравме одбројувањето до лансирањето“, рече таа.

Екипажот на „Артемис II“ се состои од тројца Американци – Рид Вајсман, Виктор Гловер и Кристина Кох – и еден Канаѓанец, Џереми Хансен.

Своето патување ќе го започне на мега ракетата на НАСА до Месечината – 98 метри високиот систем за лансирање вселенски бродови, или SLS. Претходно леташе само еднаш во ноември 2022 година за мисијата „Артемис I“, но тогаш беше без екипаж.

Тие ќе го поминат првиот ден од своето патување во орбитата околу Земјата, а потоа, доколку сите системи работат добро, астронаутите ќе се упатат кон Месечината.

Патувањето трае околу четири дена, а екипажот ќе патува околу другата страна на Месечината, страната што никогаш не ја гледаме од Земјата.

Ќе биде на растојание од 6.500-9.500 км (4.000 до 6.000 милји) над површината на Месечината и ќе има неколку часа посветени на проучување и фотографирање на Месечината.

