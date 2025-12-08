Сè е подготвено за легализација: шалтерите на 586 пошти низ цела Србија и повеќе од 2.500 работници чекаат граѓани

0 SHARES Сподели Твитни

Директорот на ЈП „Пошта Србија“ Зоран Анѓелковиќ денес изјави дека на шалтерите на 586 пошти низ цела Србија сè е подготвено за почеток на процесот на пријавување на нелегални објекти согласно новиот закон за посебни услови за евидентирање и регистрација на имотни права врз недвижнини и истакна дека 2.503 вработени на шалтерот се обучени за оваа работа.

– Агенцијата за просторно планирање ги обучи нашите вработени. Имаме 2.503 шалтерски работници кои ќе бидат лиценцирани за извршување на оваа работа. Ова ќе се прави во 586 пошти кои се технолошки и технички подготвени за оваа работа – изјави Анѓелковиќ за Танјуг.

Тој додаде дека во претходните денови биле извршени проверки во Поштата на Србија за да се осигури дека апликацијата ќе работи и изрази верување дека до 8 февруари граѓаните успешно ќе пријават нелегален имот и официјално ќе станат негови сопственици.

– Што се однесува до Поштата на Србија, ние сме апсолутно подготвени за оваа работа. Имаме искуство во слични работи – дистрибуција на ваучери, барања за надомест… Луѓето се навикнати да доаѓаат во Поштата на Србија. Очекувам дека голем број граѓани ќе дојдат денес во сите пошти – изјави Анѓелковиќ.

Тој истакна дека не се потребни многу документи за регистрација на дивоградби и нагласи дека граѓаните ќе бидат известени преку СМС-порака доколку недостасуваат некои од документите, како и дека сè е во ред и дека успешно го регистрирале својот недвижен имот.

– Не ви се потребни многу документи – тоа е лична карта и документ со кој се докажува сопственоста на имотот. Доколку има потреба од дополнителна документација, ќе добијат СМС порака, а ќе добијат и СМС порака дека сè е во ред. Се надевам дека успешно ќе ја завршиме оваа работа до 8 февруари – заклучи Анѓелковиќ.

Регистрацијата на бесправни градби врз основа на Законот за посебни услови за евидентирање и запишување на права на недвижнини („Свој на свое“) започнува денес и ќе трае до 5 февруари.

Апликациите може да се поднесат онлајн, преку дигиталната платформа воспоставена од Агенцијата за просторно планирање и урбанизам, со вашата JMBG и лична карта, сметка на порталот eAdministration или преку сервисниот центар на локалната самоуправа.

Соодветната дигитална платформа е отворена денес од 4:00 часот наутро. Трошоците за регистрација се движат од 100 до 1.000 евра и зависат од површината на зградата и местото каде што се наоѓа недвижниот имот.

Примателите на социјална помош, лицата со попреченост, борците, самохраните родители и семејствата со три или повеќе деца се ослободени од плаќање на таксата.

Законот предвидува дека предметите ќе бидат евидентирани, а потоа внесени во катастарот на недвижности, што ќе им овозможи на граѓаните слободно да располагаат со својот имот – преку купување, наследство, хипотека, правно поврзување со комунална и друга инфраструктура.

Исто така, законот предвидува нулта толеранција за нови дивоградби, бидејќи по неговото стапување во сила, сите објекти што се градат без градежна дозвола, односно без решение за одобрение за извршување на работи, ќе бидат регистрирани како сопственост на државата.

За семејни куќи и станови, износот на надоместокот зависи од големината на местото, односно од бројот на жители, па така во Белград надоместокот е од 100 до 1.000 евра, на места со повеќе од 100.000 жители надоместокот се движи од 100 до 500 евра, а на места со 50.000 до 100.000 жители надоместокот е од 100 до 300 евра.

На места со помалку од 50.000 жители, надоместокот е фиксен и изнесува 100 евра.

За магацини, економски и помошни згради, како и производствени погони, надоместокот се одредува врз основа на површината на зградата: За згради помали од 500 квадратни метри, тој е бесплатен, за згради поголеми од 500 квадратни метри, надоместокот е 10 евра за секој нареден квадратен метар над 500 квадратни метри.

Од документацијата, граѓаните треба да приложат важечка лична карта или пасош, основа за стекнување во форма на договор, оставинска одлука или пресуда, број на катастарска парцела што може да се најде на веб-страницата на „Геосрбија“, податоци за зградата (вид на зграда, површина, број на катови) и изјава под кривична и материјална одговорност дека дадените податоци се точни.

Агенцијата за просторно планирање и урбанистичко планирање ги споредува податоците од апликацијата и јавните евиденции.

Доколку исходот од проверката е позитивен, агенцијата издава сертификат и го доставува до РГЗ, кој врши приоритетна регистрација на имотните права, без оглед на претходните процедури.

Доколку исходот од проверката е негативен, агенцијата без одлагање, електронски ќе го извести подносителот на барањето и надлежниот градежен инспектор.

За објекти кои биле изградени на туѓо приватно земјиште, без законска основа – агенцијата ќе го покани подносителот на барањето да ги договори односите со сопственикот на земјиштето.

Објектите изградени на области кои се планирани и ставени во јавна употреба, како и во заштитени подрачја, ќе бидат отстранети или ќе станат сопственост на државата.

Привремените згради (на пр. мобилни куќи, контејнери, балони) ќе бидат регистрирани, без регистрација на права на сопственост.

Доколку инвеститорот е познат, наместо сопственикот на станот, тој поднесува барање за регистрација на зградата и ги сноси трошоците за надоместокот.

Доколку инвеститорот е непознат, секој закупец, управител, професионален управител или друго лице кое има правен интерес може да поднесе барање за регистрација на зградата, а потоа, сопственикот на станот поднесува барање за својот стан и плаќа надоместок.

Таксата за запишување на имотни права за деловни и други објекти се плаќа во износ на придонесот за уредување на градежно земјиште.

Таксата не се плаќа однапред, туку по известувањето, Агенцијата ја доставува преку е-пошта, телефон или на адресата наведена во апликацијата на подносителот на барањето.

Сите износи се плаќаат во динарски еквивалент по средниот курс на Народната банка на Србија на денот на исплатата.

Законот за посебни услови за евидентирање и регистрација на права на недвижнини, познат и како закон „Свој на своето“, стапи во сила на крајот на октомври, а им овозможува на сопствениците на бесправни градби да го легализираат својот имот со надомест од 100 до 1.000 евра. Исклучок е предвиден за оние кои, од објективни причини, не поднеле барање во предвидениот рок, а тоа можеле да го сторат во рок од една година од денот на влегување во сила на законот, со докази врз основа на кои може да се утврди оправдувањето за неподигнување барање.

Предметот на запишување и запишување на права во регистарот на недвижности, односно легализацијата на бесправната градба, меѓу другото ги вклучува и зградите и деловите од зградите што се изградени спротивно на законот, потоа оние на кои се извршени работи без решение за одобрение за извршување на работи како што се санација, реконструкција, адаптација, промена на намена и слично, како и зградите за кои е издадено привремено одобрение за градење пред 13 мај 2003 година.

Законот содржи и социјална компонента бидејќи се пропишани посебни услови за сопственици на згради чиј единствен недвижен имот е нивен и кои живеат таму со своето семејство, за самохрани родители, корисници на социјална помош, селски домаќинства, војници, семејства со три или повеќе деца – предвидено е дека тие не плаќаат надомест за легализација.

Пропишано е дека постапката за евидентирање на недвижниот имот се спроведува преку дигитална платформа, воспоставена од Агенцијата за просторно планирање и урбанизам на ИТ инфраструктурата на Републичкиот геодетски завод. Според некои податоци, во Србија има околу 4,8 милиони дивоградби.

