Сè повеќе жени ставаат мицеларна вода на косата: Кога ќе ги видите резултатите, ќе го направите истото и вие

Уморни сте од лупењето на кожата и другите непријатности од сувиот шампон? TikTok има одличен трик за вас! Ви треба само „скромна“ количина мицеларна вода за да ја одржите косата свежа, еластична и чиста.

Шминкерката и јутјуберка Тати Вестбрук откри во видеото „Beauty Hacks“ дека всушност користи мицеларна вода наместо сув шампон на косата за да ја одржи косата „жива и свежа“, особено по тренинг.

Мицеларната вода, која најчесто се користи како средство за отстранување шминка, неодамна почна да прави бранови во индустријата за нега на коса поради своите својства за контрола на маслото и чистење.

Мицеларната вода е составена од „мицели“, ситни зрна за чистење кои лебдат во вода. Тие привлекуваат масло и нечистотија и ги креваат од вашата кожа кога ги користите. Затоа е сосема логично што би можеле да се користат и за чистење на скалпот.

Тати нагласува дека користењето мицеларна вода без масло или што го намалува маслото е клучно за овој метод.

Видеото, кое првично беше објавено во декември 2023 година, неодамна повторно почна да циркулира на TikTok, а луѓето апсолутно ги обожаваат триковите за коса.

Еден коментатор на YouTube напиша: „Тати, мицеларната вода за намалување на маснотиите е генијална! Отсекогаш мразам како сувиот шампон ја прави косата груба.“

