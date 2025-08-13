Сè тргна наопаку за Меган и Хари: Откриен моментот кога ја потпишаа сопствената смртна пресуда – скандал го потресе судот

0 SHARES Сподели Твитни

Првото јавно појавување на кралското бебе е долгогодишна традиција, но Хари и Меган избраа поинаков пат. Тоа беше одлука што ја најави иднината на двојката во кралското семејство.Пол Барел, поранешен кралски батлер, размислуваше за моментот за кој верува дека ја влошил разделбата на принцот Хари и Меган Маркл од кралското семејство . Неговите коментари повторно се појавија откако беа откриени новите проекти на двојката на Нетфликс, вклучувајќи ја и втората сезона на „Со љубов, Меган“.Пол зборуваше отворено во документарецот, кој даде увид во кралското искуство на двојката пред да одлучат да се повлечат од своите високи кралски должности во 2022 година.Меган и Хари ја прекршија кралската традицијаПрекршувајќи ја кралската традиција, војводата и војвотката од Сасекс одлучија да не учествуваат во вообичаената фотосесија пред болницата по раѓањето на нивното прво дете, Арчи. Наместо тоа, тие се одлучија за поприватен пристап. Тоа е одлука која, според извештаите, предизвикала загриженост во тоа време, пишува „Мирор“ . Гледајќи наназад сега, некои ја разбираат желбата на двојката за приватност во толку важен момент. Сепак, во тоа време, нивното отстапување од протоколот од некои беше сметано за ран знак дека се повлекуваат од кралските должности.– Зошто не сакаа да му ја покажат на светот својата среќа? Се оддалечуваа, се оддалечуваа, тогаш помислив дека нешто не е во ред, рече Пол.Меган Маркл и принцот ХариДавајќи го своето мислење, кралскиот фотограф Зак Хусеин истакна колку јавноста ги сака фотографиите од кралското семејство и нивните деца на скалите од болницата.– Значи, фактот што ја немаше таа фотографија, мислам дека малку ги разгоре страстите, но од друга страна, разбирливо е што луѓето сакаат приватност околу раѓањето на своето дете – откри тогаш Зак.Од доаѓањето на Арчи во 2019 година, Хари и Меган го проширија своето семејство со раѓањето на ќерката, Лилибет. Нивното заминување во Америка во 2020 година резултираше со само повремени јавни појавувања и ограничено објавување на фотографии од нивните деца.Објаснувајќи ја очигледната логика зад пристапот на двојката, еден пријател изјави за списанието People:– Хари не сака јавно да ги покажува децата, не од желба да ги скрие, туку за да ја заштити нивната приватност и безбедност од потенцијални закани. Тој сака тие да водат што е можно понормален живот, без страв од киднапирање или повреда. Како татко и сопруг, Хари е решен да спречи историјата да се повтори.По враќањето од официјалната посета на Колумбија, Хари и Меган ќе имаат причина за славење бидејќи нивниот син, Арчи, е на прагот да тргне на училиште за прв пат.

