Сè уште гори во резерватот „Јасен“, изгледа решение е само силен дожд

И денеска продолжува борбата на надлежните за да го стават под контрола големиот шумски пожар во ловиштето „Јасен“ кој беснее веќе неколку денови. Во текот на ноќта, како што информираше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, огнот се приближил до шумскиот пат што води од влезната капија на ловиштето до ресторанот на брегот на вештачкото езеро Козјак, но благодарение на претходно исчистениот терен од вегетацијата било спречено негово понатамошно ширење.

Во акцијата биле вклучени припадници на Единицата за брзо распоредување со „пинцгауери“, вработени во ловиштето, како и пожарникари од Скопје и Македонски Брод, но и членови на Дирекцијата за заштита и спасување.

Во моментов во државата се активни уште неколку пожари кои се безопасни бидејќи горат трева и грмушки.

