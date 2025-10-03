Сè ќе блеска: Направете домашна паста за чистење на бањата

0 SHARES Сподели Твитни

Мора да отстои барем 20 минути

И покрај сите хемии за чистење бања на кои постојано трошиме пари, но и со кои потенцијално си го ризикуваме здравјето, санитариите никако да ја добијат онаа прекрасна, блескава боја со којашто зрачеле некогаш.

За среќа, снаодливите домаќинки нашле феноменално и многу евтино решение – домашна паста од само три состојки, што веројатно веќе ги имате дома!

Сè што треба да направите е да измешате пола шолја сода бикарбона, четвртина шолја хидроген и едно лажиче детергент за миење садови.

Нанесете ја пастата секаде каде што има наслаги од боја или нечистотии на санитариите, како и на плочките. Оставете ја да отстои најмалку 20 минути, па добро истријте ја со четка. Пота, отстранете ги сите остатоци од пастата со топла вода.

Ќе бидете воодушевени од резултатот!

